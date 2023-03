Największy wzrost organiczny od dwóch dekad. Nivea perłą w koronie

Nivea winduje sprzedaż

Sprzedaż organiczna w Beiersdorf wzrosła o 10,2 proc. w ubiegłym roku obrotowym. Zarówno dział produktów konsumenckich, jak i dział klejów Tesa, obsługujący rynek elektroniczny i motoryzacyjny, odnotowały dobre wyniki.

Sprzedaż marek Nivea, Eucerin i La Prairie wzrosła o 8,8 proc., do 6,1 mld euro. Perłą w koronie jest Nivea, która osiąga dobre wyniki dzięki rosnącemu popytowi na rynkach wschodzących i wyższym cenom.

Tesa faktycznie odnotowała wzrost sprzedaży o 13,6 proc., do 1,5 mld euro. Wraz ze wzrostem produkcji samochodów i elektroniki popyt wzrósł, a wzrost cen pomógł zrekompensować znacznie wyższe koszty. Zysk operacyjny poprawił się o 16,6 proc., do 1,2 mld euro.

2023 rok będzie trudniejszy dla Beiersdorf

Rok 2022 był znakomitym rokiem dla Beiersdorf ze znakomitymi wynikami dla obu segmentów biznesowych, Consumer i Tesa. Po raz pierwszy od co najmniej dwóch dekad osiągnęliśmy dwucyfrowy organiczny wzrost sprzedaży. Jednak w tym roku spadnie on do około 5 proc. ze względu na trwającą inflację i wzrost kosztów - powiedział dyrektor generalny Vincent Warnery.