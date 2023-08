Napiwki. Czy trzeba od nich płacić podatek?

Coraz częstsze stało się korzystanie z form bezgotówkowych i doliczanie napiwku do rachunku. W takim przypadku wartość tego napiwku jest traktowana jako oddzielny element na rachunku, oprócz podstawowej kwoty do zapłaty. W restauracjach, w których posiłki są najczęściej opodatkowane stawką 8 proc. VAT, napiwek podlega opodatkowaniu 0 proc. VAT, nawet jeśli elementem kolacji były np. krewetki podlegające 23 proc. VAT.

W przypadku napiwku doliczanego do rachunku właściciel lokalu nie odprowadza podatku VAT od tego napiwku. Po otrzymaniu takiego napiwku restauracja dokonuje potrąceń, wliczając koszty obsługi terminala, ponieważ za każdą transakcję za jego pośrednictwem pobierane są opłaty.

– Jednak, jeśli ktoś chce dać napiwek za pośrednictwem terminala, pracodawca jest zobowiązany do pobrania podatku dochodowego od tej kwoty i wpłacenia go do urzędu skarbowego. To na pracodawcy ciąży obowiązek pobrania i wpłacenia podatku, a pracownik otrzymuje już napiwek pomniejszony o podatek – wskazuje Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt..

Napiwki dla młodych

– Warto pamiętać, że napiwki otrzymane przez osoby do 26 roku życia zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia do limitu przychodu rocznego 85 528 zł korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Po przekroczeniu tej kwoty konieczne będzie zapłacenie podatku i wykazanie tej wartości w zeznaniu rocznym – wyjaśnia Piotr Juszczyk.

Podsumowując, jeśli kelner otrzymuje napiwek w gotówce, musi go opodatkować i wykazać w zeznaniu rocznym. Jeśli napiwek jest doliczany do rachunku, pracodawca nie płaci podatku VAT, ale pobiera podatek dochodowy i wypłaca pracownikowi kwotę netto pomniejszoną o podatek VAT. Zdaniem eksperta inFaktu napiwki powinny być zwolnione z opodatkowania.