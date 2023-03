Nawyki żywieniowe młodych Polaków. Co przeważa w ich diecie?

Ogólnopolskie badanie przeprowadzone na grupie kobiet i mężczyzn w wieku 18-25 lat wykazało, że zdecydowana większość spożywa 3-4 posiłki w ciągu dnia, z czego najważniejszymi w ich ocenie są śniadanie i obiad/lunch.

– Najnowsze analizy ankiet jednoznacznie mówią, że w diecie młodych osób przeważa mięso, nabiał, warzywa oraz produkty zbożowe. Natomiast 10% z nich deklaruje, iż w ogóle nie spożywa produktów mięsnych – mówi Barbara Groele, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS).

Rodzaje posiłków i przekąsek

Najczęściej wybieranym rodzajem posiłków są te przygotowywane samodzielnie w domu. Nieco mniejszą popularnością cieszą się fastfoody oraz dania z restauracji, spożywane zarówno w lokalu, jak i zamawiane na wynos, a także dania gotowe (np. z supermarketu). Najrzadziej młodzi korzystają z diet pudełkowych, niechętnie sięgają również po dania instant.

Istotnym elementem odżywiania badanej grupy są przekąski. To częsty nawyk, aż 72% młodych Polaków podjada między posiłkami 1-2 razy dziennie, a 15% robi to jeszcze częściej (3-4 razy dziennie). Wśród rodzajów przekąsek najczęściej wymieniane były: słodycze, owoce, dania gotowe (np. kanapka), słone przekąski oraz sok. Jedynie 9% badanych twierdzi, że nie sięga po przekąski w ogóle.

Jak młodzi Polacy oceniają swoje nawyki?

Większość młodych ludzi pozytywnie ocenia swoją wiedzę na temat zdrowej, zbilansowanej diety, a około 2/3 uznaje swoje nawyki żywieniowe za zdrowe. Połowa badanych jest też z nich zadowolona. Mimo, że w grupie przedstawiającej codzienną dietę, jako zdrową przeważają kobiety, to satysfakcja z niej leży głównie po stronie mężczyzn.

Z danych przeprowadzonych badań wynika, że osoby między 18, a 25. rokiem życia czerpią wiedzę o żywieniu głównie z mediów społecznościowych. Okazuje się, że około 50% respondentów korzysta w tym celu z Instagrama, a ponad 40% z nich szuka informacji na TikToku oraz kanałach platformy YouTube. Media te mają szczególnie wysoki wpływ na kobiety. Źródła, takie jak artykuły naukowe, lifestylowe, czy dedykowane blogi nie cieszą się w tej grupie społecznej dużą popularnością. 14% ankietowanych wskazało natomiast, że w ogóle nie interesuje się tą tematyką.

Wnioski z badania

– Po analizie przeprowadzonej na grupie młodych respondentów można podsumować, że ich nawyki żywieniowe prezentują się dość pozytywnie. Dieta oparta jest na pełnowartościowych składnikach takich jak mięso, nabiał oraz warzywa, a posiłki przygotowywane w domu pozwalają na większą kontrolę składników odżywczych i kaloryczności spożywanego jedzenia. Niepokoić może rodzaj przekąsek po jakie najczęściej sięgają młodzi ludzie, gdyż na pierwszym miejscu znalazły się tu słodycze - tak zadeklarowało 55% badanych. Jest to zdecydowanie obszar do zmiany. Z drugiej jednak strony aż 50% respondentów wskazało w tym pytaniu na owoce, co pokazuje pozytywną tendencję i mamy nadzieję, że będzie ona rosnąć – komentuje Barbara Groele, Sekretarz Generalny KUPS. - Cieszy również fakt, że w pierwszej piątce najczęściej wymienianych przekąsek znalazł się sok. Jesteśmy przekonani, że młodzi ludzie zdają sobie sprawę z odżywczych właściwości tego rodzaju produktów. Soki są ponadto łatwo dostępne, atrakcyjne cenowo, smaczne i odpowiadają na potrzeby tej grupy - można je łatwo spożyć w drodze do szkoły, na uczelnię. Co więcej, pozwalają nie tylko zmniejszyć głód, ale także ugasić pragnienie, co z pewnością również przekłada się na ich popularność – zaznacza.