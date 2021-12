NBP: Kto woli gotówkę, a kto instrumenty bezgotówkowe

Odsetek wolących płacić gotówką wyniósł 32,6 proc., 19,8 proc. nie miało wyraźnych preferencji, a 0,3 proc. odpowiedziało, że nie wie.

Bank centralny zwraca uwagę, że gotówka była pierwszym wyborem dla respondentów należących do dwóch grup wiekowych: osób w wieku 55-64 (48,1 proc. wobec 26,7 proc., które preferowały płatności bezgotówkowe, zaś 25,2 proc. osób nie miało wyraźnych preferencji) oraz 65 lat i więcej (odpowiedni 71,8 proc. wobec 14,2 proc. oraz 14 proc.).

Kto woli gotówkę?

Gotówkę preferują osoby o wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym lub bez formalnego wykształcenia oraz o wykształceniu zawodowym – w tych grupach płatności gotówką preferowało odpowiednio 82,9 proc. i 48,8 proc. respondentów.

Preferencje płatnicze w krajach strefy euro są silnie zróżnicowane, choć generalnie przeważają osoby preferujące płatności bezgotówkowe. Odsetek osób deklarujących, iż chętniej płacą gotówką, waha się od 9 proc. we Francji do 48 proc. na Cyprze; odsetek osób wolących płacić bezgotówkowo — od 16 proc. na Cyprze do 75 proc. w Finlandii.

Jak informuje NBP, Polska znajduje się w grupie dziewięciu krajów plasujących się pośrodku skali, w których zwolennicy płatności bezgotówkowych przeważają, choć nie znacząco dominują nad zwolennikami płatności gotówkowych. Odsetek osób preferujących płatności bezgotówkowe waha się w tych krajach od 45 proc. do 51 proc., a odsetek osób preferujących płatność gotówką nie spada poniżej 20 proc. Jednocześnie wśród tych krajów Polska posiada stosunkowo najliczniejszą grupę osób preferujących płatności gotówkowe (33 proc.).

7 proc. badanych Polaków posiadało banknot 500 zł

Jak wynika z przeprowadzonego przez NBP badania, 7 proc. wszystkich biorących udział w badaniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie miało w posiadaniu banknot o nominale 500 zł. Banknoty te były pozyskiwane głównie z banku lub bankomatu i były wykorzystywane na codziennie potrzeby (zakupy, oszczędności, wymiana na niższe nominały).

Najwięcej spośród badanych, bo 55,9 proc. wykorzystało ten banknot do zakupów w sklepie lub punkcie usługowym, 12,9 proc. zadeklarowało, że wybrało ten nominał jako formę przechowywania oszczędności, 9 proc. respondentów rozmieniło go na mniejsze nominały. Również 9 proc. zadeklarowało, że traktuje go jako element kolekcji.

Z kolei 6,9 proc. powiedziało, że banknot został przekazany w prezencie, a 1,9 proc. postanowiło, że zdeponuje go w banku.