Nestle kończy z greenwashingiem

Nestlé obiecywało, że marki takie jak KitKat i Perrier będą neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

Takie obietnice coraz częściej spotykają się z krytyką za brak rzeczywistego wpływu na środowisko.

Zerowa emisja pozostaje emisją

Wprowadzające w błąd określenia coraz częściej są pod lupą organizacji ekologicznych i sądów. Spółka zależna Danone, Evian, ma proces w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy Arla Foods nie może już używać terminu „zerowy ślad klimatyczny netto” w Szwecji. We Francji stowarzyszenie konsumentów pozwało Nestlé za twierdzenie, że Nespresso jest neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

Nigdy więcej kompensacji

Nestlé zaprzestanie kompensacji, ale nadal dąży do zerowej emisji netto do 2050 r. Producent twierdzi, że skupia się na redukcji emisji we własnych operacjach i łańcuchu dostaw grupy. Jednym ze sposobów, w jaki planuje to zrobić, jest m.in. pomoc rolnikom w rolnictwie regeneracyjnym (polega na ochronie i odbudowie gruntów rolnych i otaczających je ekosystemów; ma na celu utrzymanie, poprawę i przywrócenie tego, co zostało zdegradowane w przeszłości).

Grupa rezygnuje również z planów uczynienia swoich marek Sweet Earth Foods i substytutów mięsa Garden Gourmet neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla - donosi Bloomberg. Jednak niektóre marki Nestlé nadal afiszują się taką neutralnością, w tym firma produkująca witaminy Garden of Life.