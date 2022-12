Nestle ma plan na zwiększenie sprzedaży. Na jakie produkty postawi?

Nestlé ujawniło inwestorom cele na 2025 rok

W najbliższych lata producent liczy na średnio jednocyfrowy organiczny wzrost sprzedaży, a także powrót do 17,5-18,5% bazowej marży zysku operacyjnego do 2025 roku. Zysk na akcję powinien rosnąć od 6 do 10% rocznie przy stałym kursie walutowym.

Nestlé stawia na innowacje

Innowacje, cyfryzacja i budowanie marki powinny umożliwić ten cel, a wzrost marży będzie wspierany przez programy efektywnościowe. W nadchodzących latach Nestlé będzie nadal koncentrować się na żywności i napojach, ale widzi dodatkowe możliwości rozwoju w zakresie odżywczych produktów zdrowotnych, które rozwija pod szyldem Nestlé Health Science.

Nestlé zwiększa prognozę przychodów

Nestlé rozważa także przejęcia, ale będzie szukać dopasowania strategicznego i kulturowego, a także atrakcyjnych zwrotów finansowych. W przyszłości Nestlé Health Science będzie bardziej koncentrować się na opiece konsumenckiej i żywieniu medycznym.

Na rok 2022 Nestlé zakłada obecnie organiczny wzrost sprzedaży między 8 a 8,5%. To nieco więcej niż wcześniej przewidywano. Oczekuje się, że marża operacyjna wyniesie około 17%.