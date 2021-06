Nexera: Żyjemy online przez 6 godzin dziennie

Z badania #RegionyNEXERY2021 przeprowadzonego przez GfK w kwietniu 2021 r. wśród mieszkańców czterech regionów w Polsce (Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Warmii i Mazur) wynika, że 48% respondentów spędza w Internecie ponad 6 godzin dziennie. To wzrost o 20 p.p. względem 2020 r. i aż o 36 p.p. w porównaniu z rokiem 2019.

Jednocześnie znacznie poprawiły się szeroko pojęte kompetencje cyfrowe społeczeństwa. 57% respondentów, którzy wzięli udział w badaniu GfK, deklaruje, że w ciągu ostatniego roku ich umiejętności wykorzystywania Internetu w różnych dziedzinach życia wzrosły. Choć nadal ponad połowa mieszkańców (52%) chciałaby pracować zdalnie, to w stosunku do ubiegłego roku odsetek zwolenników „home office” zmniejszył się o 15 p.p. Do sieci przeniosła się także duża część naszego życia prywatnego oraz rozrywkowego. Ponad 90% z nas robi zakupy w Internecie, korzysta z e-bankowości, a niewiele mniej, bo 79% ogląda filmy online.

Firmy stały się bardziej online i potrzebują lepszych łączy

Porównując wyniki najnowszego badania Nexery do poprzednich edycji Raportu, obserwujemy wzrost znaczenia szybkiego łącza w biznesie. Coraz więcej ankietowanych firm inwestuje w szybszy Internet i coraz więcej przedsiębiorców jest zadowolonych z parametrów łącza – obecnie jest to 84%, o 10 p.p. więcej niż w 2020 r. Wraz ze wzrostem wykorzystania innowacyjnych rozwiązań informatycznych, rośnie konkurencyjność tych firm w coraz bardziej cyfrowym otoczeniu biznesowym. Jednocześnie zwiększyła się liczba firm, które całkowicie zrezygnowały z dostępu do Internetu (17%). To wzrost o 11 p.p. w stosunku do poprzedniego roku.

Rośnie atrakcyjność terenów wiejskich i małych miast

73% mieszkańców zgadza się ze stwierdzeniem, że w trakcie pandemii ludzie przenoszą się z dużych miast do mniejszych miejscowości. Czas lockdownu był okresem gwałtownego rozwoju technologicznego i cyfryzacji, a co za tym idzie, impulsem, budzącym potencjał drzemiący w małych miastach i wsiach. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu podnosi atrakcyjność miejsca zamieszkania i jakość życia społeczeństwa, co potwierdzają badania Nexery – 92% urzędników uważa, że budowa sieci światłowodowej będzie miała pozytywny wpływ na rozwój Regionu.

Jesteśmy coraz bardziej eko

Przeniesienie dużej części naszych codziennych spraw do sieci pozwoliło nam wdrożyć bardziej ekologiczne rozwiązania. Z raportu Nexery wynika, że ponad połowa badanych ocenia swoje zaangażowanie w sprawy ekologiczne na co najmniej 7 punktów w dziesięciopunktowej skali. Co robimy dla naszej planety? 83% badanych przyznaje, że segreguje śmieci, 68% oszczędza wodę i energię, 56% rezygnuje z plastikowych opakowań i siatek, jeśli tylko jest to możliwe. 4 na 10 mieszkańców wie, że światłowód jest ekologicznym rozwiązaniem, pozwalającym m.in. na ograniczenie korzystania z auta i oszczędność papieru. Głównym źródłem wiedzy o sprawach związanych z ochroną środowiska dla wszystkich ankietowanych jest Internet.