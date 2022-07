Nie tylko cukier. Cena miodu o 10-20 proc. wyższa

W tym roku w pszczelarstwie dochodzi do małego paradoksu - dotąd ceny miodu rosły, bo pszczelarze narzekali na słabe zbiory. Tym razem jest inaczej, są z nich zadowoleni, a mimo to cena miodu rośnie. Skąd się to bierze?

Pszczelarze tłumaczą, że zdecydowanie podrożał asortyment potrzebny przy produkcji miodu. To dlatego już w czerwcu uprzedzali, że cena litrowego słoika miodu będzie wyższa niż dotąd. Trudno znaleźć ofertę poniżej 40 zł.

Litrowy słoik miodu wielokwiatowego zaczyna się od 42 zł. 90 zł kosztuje natomiast miód spadziowy.

