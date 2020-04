Nielsen: Koronawirus zmodyfikuje trendy na rynku spożywczym

fot. Nielsen

Wybory konsumentów na rynku spożywczym dominowały dotychczas trendy prozdrowotne. Klienci chcieli jeść coraz zdrowiej, kupować żywność bio i eko. Na skutek wybuchu epidemii koronawirusa ważniejsza dla klientów stała się sterylność i higiena produktów. A nad zrównoważony rozwój producentów klienci przedkładają ich odpowiedzialność społeczną - zauważył Konrad Wacławik z Nielsen w czasie webinarium na temat wpływu Covid19 na zachowania konsumentów.

Dotychczas zrównoważony rozwój utożsamiano z walką z plastikiem, zmniejszanie śladu węglowego, zużycia wody. Teraz te wartości przesłania wspieranie działań na rzecz szpitali, lekarzy czy utrzymania miejsc pracy.

Drugim motorem rozwoju rynku był trend convenience rozumiany jako wygoda zakupów, na wyciągnięcie ręki, w pobliżu, w opakowaniu na wynos. Teraz słowo to oznacza - zakupy e-commerce, bez kontaktu z kurierem, płatność online lub bezstykową, możliwość odebrania przesyłki w punkcie click&collect oraz sprzedaż produktów w wielopaku, by nie musieć wracać do sklepu wiele razy.

W najtrudniejszej sytuacji może być sektor żywności premium, gdyż konsumenci kryzysowi szukają raczej satysfakcji ekonomicznej w miejsce dotychczasowej gratyfikacji z zaspakajania potrzeby luksusu.

Zmiany te zdaniem analityka potrwają dłużej niż okres 1-2 miesięcy samoizolacji i będą kształtować rynek poepidemicznej, kryzysowej sytuacji gospodarczej.