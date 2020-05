Nielsen: Znoszenie obostrzeń pomogło sprzedaży

Są pozytywne dane z rynku, sprzedaż rośnie! Grafika za Nielsen

Wartość sprzedaży koszyka rok do roku wzrosła +22 proc., a w t17. vs t16. 2020 +38 proc. Wartość sprzedaży online w t17. vs t16. 2020 również wzrosła +38 proc. Kategorie o wysokim wzroście wartości sprzedaży to m.in. : środki czystości +64 proc., piwo +19 proc., lody +11 proc. Natomiast kategorie o wysokim spadku wartości sprzedaży to: kosmetyki do makijażu twarzy -76 proc., kosmetyki do makijażu oczu -66 proc., bułki -21 proc. - wynika z najnowszego badania firmy Nielsen.

- W tygodniu 17. Nielsen zaobserwował pozytywne sygnały dotyczące danych sprzedażowych. Mówimy o tygodniu, który rozpoczął się 20 kwietnia, czyli w dniu kiedy zaczął obowiązywać pierwszy etap znoszenia ograniczeń dotyczących m.in. liczby osób w sklepach. Ta zmiana wyraźnie korzystnie wpłynęła na dynamikę koszyka. Dwucyfrowe wzrosty odnotowano w najważniejszych obszarach: w porównaniu do ubiegłego roku, ubiegłego tygodnia, w internecie i w sklepach stacjonarnych. Przyczyniły się do tego zarówno kategorie spożywcze, jak i - po raz pierwszy od kilku tygodni - te przemysłowe. Obok poziomu wzrostów ważna jest również siła kategorii, które mają największy wpływ na finalny wynik koszyka. W analizowanym okresie były to środki czystości, alkohole i produkty mrożone - mówi Ewa Rybołowicz, dyrektor ds. współpracy z sieciami handlowymi Nielsen Connect w Polsce.