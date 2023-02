NielsenIQ: 56 proc. Polaków ma pieniądze tylko na podstawowe potrzeby

Zgodnie z danymi NielsenIQ, 57% polskich konsumentów uważa, że jest obecnie w gorszej kondycji finansowej niż rok temu. Spośród nich 79% obwinia za swoje problemy rosnące koszty utrzymania, a 35% – następstwa pandemii COVID-19. Ponadto 25% repondentów uważa, że winne tej sytuacji jest ogólne spowolnienie gospodarcze.

Z badania wynika, że 34% konsumentów spodziewa się, że spowolnienie gospodarcze potrwa 7–12 miesięcy, a 56% przyznaje, że ma pieniądze tylko na jedzenie, rachunki i podstawowe potrzeby. Największe obawy na najbliższe 6 miesięcy to: wzrost cen żywności (58%) i rachunków (41%), a także rosnące ceny paliw i transportu (18%). Wysoka inflacja, a co za tym idzie wyższe ceny produktów, skłoniły konsumentów do zakupów w dyskontach (49%), aktywnego śledzenia promocji (44%) i wybierania marek własnych (33%), a 30% chętniej uczestniczy w programach lojalnościowych. Konsumenci planują wydawać mniej na kategorie, które nie są niezbędne do życia, przede wszystkim: posiłki poza domem (57%), rozrywkę poza domem (55%) i odzież (46%).

Co nadaje ton wydatkom na ten rok?

Analiza portfela polskich konsumentów na nadchodzący rok wskazuje, że Polacy skupią się na opłacaniu czynszu i rat kredytów hipotecznych (46%) oraz spłacie zadłużeń (18%), ale zwiększą swoje wydataki również na artykuły spożywcze i artykuły gospodarstwa domowego (33%) oraz środki higieny osobistej i urody (19%).

55% badanych uważa, że dobra kondycja finansowa i gwarancja stałego zatrudnienia są wraz z psychicznym i fizycznym dobrostanem wiodącymi obszarami o największym znaczeniu dla konsumentów. Równie istotne jest, że 20% z nich planuje w 2023 roku wydać więcej na środki higieny osobistej i urody" – komentuje Karolina Zajdel-Pawlak, dyrektorka Zarządzająca NielsenIQ w Polsce.

Zasadniczo na prowadzenie wybiły się kwestie finansowe oraz stabilność zatrudnienia. Jednocześnie na rynkach światowych za równie ważne uważa się dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne.

Lauren Fernandez, dyrektorka Globalna NIQ Thought Leadership precyzuje: „Nie możemy zapominać, że zazwyczaj to dzięki stabilizacji finansowej możemy zadbać o nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. W związku z tym to właśnie aspekt pieniężny wysuwa się na pierwszy plan wobec dzisiejszych perspektyw konsumenckich”.