Niemal co 10. firma handlowa będzie zatrudniać. Pracownicy mogą liczyć na podwyżki

Pracownicy mogą liczyć na stosunkowo wysoką liczbę ofert w sektorze handlu. Fot. Shutterstock

Przedsiębiorcy z sektora handlu detalicznego i hurtowego optymistycznie patrzą w przyszłość. Według raportu ManpowerGroup, tylko 3 proc. firm z tego sektora zamierza redukować etaty, a 8 proc. chce pozyskiwać nowe talenty.

Po okresie hibernacji lub całkowitego zamknięcia firmy handlowe muszą odbudować swoje zasoby kadrowe.

Już teraz na rynku widoczna jest duża konkurencja w walce o pracownika i podwyższanie stawek dla pracowników handlu, co może skutkować wzrostem cen dla konsumentów.

W miesiącach kwiecień – czerwiec pozyskiwanie nowych pracowników planowało 10% przedsiębiorców. Aktualnie wynik ten jest o 2 punkty procentowe niższy, jednak perspektywy znalezienia pracy w handlu nadal są optymistyczne.

Jak pokazuje raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, w okresie lipiec – wrzesień 84 proc. przedsiębiorców zamierza utrzymać liczbę pracowników na niezmienionym poziomie. Niesprecyzowane plany dotyczące zatrudnienia ma 5 proc. firm.

Optymistyczne nastroje pracodawców sprzyjają pracownikom, którzy mogą liczyć na stosunkowo wysoką liczbę ofert na rynku pracy. Sami przedsiębiorcy muszą jednak przygotować się na dalszą konkurencję o talenty.

Pracownicy handlu pilnie poszukiwani

Na podstawie danych zebranych w ramach badania „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” obliczona została prognoza netto zatrudnienia, czyli różnica pomiędzy odsetkiem firm prognozujących wzrost a odsetkiem planującym spadek zatrudnienia. Wskaźnik ten, po korekcie sezonowej, osiągnął stosunkowo wysoki poziom +8%. Świadczy to o dość dużym zapotrzebowaniu na pracowników, deklarowanym przez przedsiębiorców działających w obszarze handlu.



- Wzrosty zatrudnienia, planowane przez pracodawców z sektora handlu detalicznego i hurtowego, nie powinny dziwić. Nastąpiło otwarcie sklepów i z każdym dniem luzowania obostrzeń notują one coraz większą liczbę klientów, którzy po czasie ograniczeń i restrykcji wynikających z pandemii stęsknili się za wizytami w centrach handlowych. Dla pracodawców działających w tym sektorze oznacza to, że po okresie hibernacji lub całkowitego zamknięcia muszą oni odbudować swoje zasoby kadrowe. W wielu przypadkach jest to dużym wyzwaniem, ponieważ poprzedni pracownicy w czasie pandemii podjęli już inne zatrudnienie w branżach, które nie notowały spadków. Tylko część z tych osób wróci do pracy w sektorze handlu detalicznego i hurtowego. Reszta nie będzie chciała ryzykować ponownego zamknięcia, które mogłoby nastąpić na przykład w miesiącach jesiennych. Obserwujemy więc na rynku dużą konkurencję i podwyższanie stawek dla pracowników handlu, co konsumenci mogą odczuć finansowo. Dla kandydatów jest to dobra sytuacja, ponieważ mają oni możliwość przebierania w ofertach pracy z tego sektora – stwierdza Dominik Malec, Dyrektor Regionalny w Manpower.



Dane zebrane przez ManpowerGroup wskazują na dość dużą stabilność planów pracodawców – już drugi kwartał z rzędu dokładnie taki sam odsetek przedsiębiorców (84%) zamierza pozostawić liczbę zatrudnionych osób na niezmienionym poziomie. Widać jednak nieznaczne pogorszenie nastrojów w zakresie rozbudowywania zespołów. W miesiącach kwiecień – czerwiec pozyskiwanie nowych pracowników planowało 10% przedsiębiorców. Aktualnie wynik ten jest o 2 punkty procentowe niższy. Wzrósł natomiast nieznacznie odsetek firm, przewidujących redukcje etatów. Perspektywy znalezienia pracy w sektorze handlu detalicznego i hurtowego nadal pozostają jednak optymistyczne.

Zatrudniać będzie także e-commerce