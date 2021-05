Nowa marka Nestlé podbije rynek roślinnych zamienników mleka?

Czterech na dziesięciu europejskich kupujących kupuje już jakieś alternatywne produkty mleczne, fot. mat. pras. Nestlé

Gigant żywności Nestlé wprowadza na rynek produkt Wunda, nowy rodzaj napoju roślinnego jako alternatywę dla mleka. Holandia, Francja i Portugalia idą na pierwszy ogień.

Roślinne alternatywy mleka zyskują na popularności, ale wciąż mają relatywnie wąskie zastosowanie

Nowy produkt Nestlé jest wszechstronną alternatywą dla mleka

Marka wchodzi na rynek zaczynając od Holandii, Francji i Portugalii

Szerokie zastosowanie

- Wunda, nowy napój na bazie białka z żółtego grochu, jest „epicki we wszystkim”, do czego normalnie używałbyś mleka - podaje Nestlé. Coraz więcej osób sięga po alternatywy dla mleka, ale bardzo trudno jest znaleźć jeden produkt do szerokiego zastosowania. Większość zamienników mleka na bazie zbóż, orzechów lub grochu ma specyficzny smak, niską zawartość białka lub nie miesza się ani nie pieni się dobrze w gorących napojach. Oznacza to, że konsumenci potrzebują dwóch lub trzech opcji do różnych zastosowań.

Wunda ma szanse to zmienić: można ją pić prosto z kartonika, polać płatki zbożowe, używać do gorących napojów, spieniać do cappuccino, gotować. Napój jest bogaty w błonnik, ale ma niską zawartość cukru i tłuszczu, wzbogacono go za to wapniem. Groch jest również jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska źródeł białka roślinnego: częściowo z tego powodu Wunda jest również neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Produkt występuje w trzech smakach: naturalnym, niesłodzonym i czekoladowym. Nestlé najpierw wprowadzi nową markę we Francji, Holandii i Portugalii, a następnie w innych krajach europejskich.

Idealna alternatywa

Według Nestlé potencjał nowej marki jest ogromny: czterech na dziesięciu europejskich kupujących kupuje już jakieś alternatywne produkty mleczne. Dzięki doświadczeniu zarówno w tradycyjnym żywieniu, jak i roślinnym, Nestlé chce być liderem w tej kategorii.

- Ten naprawdę wszechstronny, pyszny napój na bazie grochu jest doskonałym źródłem białka i błonnika. Jego wspaniały neutralny smak, możliwość wykorzystania go do różnych zastosowań oraz fakt, że jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla sprawiają, że to idealna roślinna alternatywa dla mleka. Nasi młodzi przedsiębiorcy stworzyli ten produkt w oparciu o własne potrzeby jako konsumentów, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie białek roślinnych i nabiału - powiedział Stefan Palzer, dyrektor ds. technologii Nestlé.