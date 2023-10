Nowa polityka ws. wyrobów tytoniowych ma powstrzymać epidemię palenia (video)

Nadszedł czas, aby państwa członkowskie, w tym Polska, podjęły działania dążące do rzeczywistej poprawy zdrowia ludności na całym świecie – alarmuje informuje Warsaw Enterprise Institute (WEI).

„Sama Polska jest za słaba, by zreformować WHO, ale na pewno może artykułować w sposób jasny i klarowny swoje interesy w ramach tej organizacji. Zawsze znajdzie się grono państw, których interesy będą zbieżne z naszymi. Wspólnym głosem można zmienić kierunek reform i skupić się na realnej poprawie zdrowia publicznego. Kwestie zdrowotne są wyjątkowo ważne i nie należy rozstrzygać ich zakulisowo. Muszą być konsultowane z przedstawicielami świata nauki, firm działających na rynku, a także organizacjami pozarządowymi. Obecnie, niestety, dla nie dla wszystkich jest to oczywiste” – informuje Warsaw Enterprise Institute.

WEI prezentuje najnowszy odcinek serii „Kulawi władcy" zatytułowany „Zdrowie w niewłaściwych rękach”.