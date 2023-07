Nowe cele UE w ograniczeniu marnowania żywności

Too Good To Go partnerem dla sprzedawców

Too Good To Go jednocześnie podkreśla, że przekształcenie celów w prawnie wiążące jest dobrym podejściem do skutecznego rozwiązywania problemu marnowania żywności. Proponowane przepisy stanowią ważny krok w kierunku ograniczenia marnotrawstwa żywności i wpływu na osiągnięcie bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego.

- Too Good To Go jest zaufanym partnerem dla sprzedawców detalicznych, kawiarni, restauracji i producentów, którzy aktywnie działają na rzecz ograniczenia marnowania żywności. Mamy nadzieję, że wciąż będziemy wspierać naszych 145 000 aktywnych partnerów, aby jeszcze bardziej ograniczyć marnowanie żywności, pomagając w ten sposób krajom osiągnąć nowe cele UE mając pozytywny wpływ na planetę – mówi Mette Lykke, CEO Too Good To Go.

Pozytywny wpływ na cały łańcuch dostaw

Proponowana ustawa zmieni “Waste Framework Directive” - ramową dyrektywę w sprawie odpadów. Celem jest ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez ustanowienie konkretnych zakresów dla różnych sektorów łańcucha dostaw żywności.

Too Good To Go aktywnie uczestniczyło w procesie konsultacji Komisji Europejskiej. W przedstawionym stanowisku firma wezwała do określenia ambitnych celów w zakresie ograniczenia marnotrawstwa żywności od pola do stołu. Ostateczne cele zaproponowane przez Komisję Europejską zakładają ograniczenie o 10% przetwórstwa i produkcji oraz o 30% w handlu detalicznym i konsumpcji (restauracje, usługi gastronomiczne i gospodarstwa domowe) do 2030 roku.

Marnowanie żywności jest ogromnym wyzwaniem w całym łańcuchu dostaw. Chociaż nasza platforma pomogła partnerom uchronić już 239 milionów posiłków przed zmarnowaniem, zdajemy sobie sprawę, że ogrom dobrej żywności wciąż się marnuje. Chcąc mieć wpływ na skalę, stale musimy wprowadzać innowacje w naszej ofercie, tak jak zrobiliśmy to pod koniec 2022 r., uruchamiając Magic Parcels. To rozwiązanie, które rozszerza współpracę z producentami umożliwiając bezpośrednią sprzedaż nadwyżek żywności. Kolejnym było przejęcie CodaBene, francuskiego start-upu technologicznego wspomagającego firmy w zarządzaniu datami ważności asortymentu - dodała Lykke.

Udostępniając swoje usługi, silną społeczność 81 milionów zarejestrowanych użytkowników i 145 000 firm w 17 krajach w Europie i Ameryce Północnej, firma Too Good To Go jest gotowa pomóc w osiągnięciu przyszłych celów określonych w proponowanym przez UE prawie i dalej udowadniać, że czynienie dobra ma pozytywny wpływ na biznes.

Teraz, kiedy projekt ustawy przechodzi przez proces legislacyjny, Too Good To Go nadal aktywnie współpracuje z decydentami politycznymi na szczeblu unijnym i w poszczególnych krajach. Firma pozostaje zaangażowana w promowanie redukcji marnotrawstwa żywności i oferowanie rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron.

Poprawne rozumienie dat ważności

Od początku działalności misją Too Good To Go jest inspirowanie i zachęcanie społeczeństwa do wspólnych działań przeciwko marnowaniu żywności. Od 2019 r. prowadzi kampanię edukacyjną “Często Dobre Dłużej”, która ma pomóc konsumentom poprawnie rozumieć zapisy dotyczące dat ważności umieszczanych na opakowaniach produktów spożywczych. Szacuje się, że aż 50% konsumentów w UE ma problem z poprawną interpretacją zapisów “należy spożyć do” i “najlepiej spożyć przed”. W wyniku tych nieporozumień marnuje się około 10% żywności w UE (KE, 2018).

Chcąc ograniczyć skalę marnowania żywności w gospodarstwach domowych z powodu błędnej interpretacji dat ważności, Too Good To Go stworzyło potężną koalicję z wiodącymi światowymi firmami z branży spożywczej. W ramach wspólnych działań marki zaczęły umieszczać na opakowaniach swoich produktów dedykowane oznaczenia “Często Dobre Dłużej - Popatrz, Powąchaj, Posmakuj”. Etykiety pomagają edukować konsumentów, że produkt po upływie daty oznaczonej jako “najlepiej spożyć przed” jest często dobry dłużej, a w ocenie jego przydatności do spożycia mogą pomóc jego zmysły, dlatego warto poddać analizie wygląd, zapach i smak produktów, zanim ten zdecyduje się umieścić go w koszu.

Szacuje się, że w 2023 r. w wyniku współpracy z 465 markami etykiety “Często Dobre Dłużej - Popatrz, Powąchaj, Posmakuj” zostaną umieszczone na około 6 miliardach opakowań produktów na 13 rynkach europejskich.

Too Good To Go zrzesza użytkowników w działaniach na rzecz ograniczenia marnowania żywności, łącząc klientów z miejscami, w których zostało nadwyżkowe jedzenie. Aplikacja wystartowała w Danii w 2016 roku i od tamtej pory zyskała ponad 70 mln użytkowników w 17 krajach. Wśród partnerów Too Good To Go w Polsce są m.in.: Biedronka, Carrefour, Lindt, Starbucks, Costa, Bakalland, Gastromall, Pizza Hut, A. Blikle, North Fish, Massolit, Natura Cold Press, MOD Donuts i wiele innych.