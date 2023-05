Nowe pokolenie w e-commerce. Seniorzy będą więcej kupować online i mobile

Fundacja Kobiety e-biznesu po raz kolejny zrealizowała badanie wśród osób powyżej 60 roku życia, aby poznać potrzeby, potencjał oraz dowiedzieć się więcej na temat doświadczeń dojrzałego pokolenia w trakcie korzystania z internetu i aplikacji mobilnych oraz dokonywania zakupów online. Wyniki tegorocznego badania potwierdzają, że coraz więcej Seniorów korzysta z internetu codziennie. Widać wyraźny trend rosnący w porównaniu do danych z ubiegłego roku, kiedy to korzystanie z internetu każdego dnia deklarowało 86% seniorów.

W jakim celu seniorzy korzystają z Internetu?

Seniorzy najczęściej wykorzystują internet, aby mieć dostęp do konta bankowego (65%), do wiadomości i informacji (63%) oraz do poczty e-mail (62%). Ponad połowa korzysta także z mediów społecznościowych (54%) oraz robi zakupy online (51%). Szczególnie w przypadku mediów społecznościowych, poczty e-mail oraz konta bankowego online można zaobserwować trend rosnący na przestrzeni ostatniego roku.

w jakim celu senior korzysta z internetu-raport seniorzy internet.jpg

Najpopularniejszym urządzaniem przy korzystaniu z internetu pozostaje komputer (53%), ale w porównaniu do ubiegłorocznej fali badania rośnie popularność smartfonów - obecnie 2 na 5 osób w wieku 60+ najczęściej wybiera to urządzenie (42%).

Współcześni seniorzy to często osoby zaznajomione już z nowymi technologiami, umiejące sprawnie korzystać z internetu, posiadające smartfona i świadome możliwości, jakie daje e-commerce. Wyniki badania „Seniorzy w świecie cyfrowym”, którego Fundacja Polska Bezgotówkowa jest Partnerem, potwierdzają, że zakupy online i płatności bezgotówkowe dzięki temu, że są wygodne i bezpieczne, nie mają ograniczeń wiekowych! – komentuje Joanna Erdman, Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Znakomita większość (85%) osób w wieku 60+ korzysta z aplikacji mobilnych na telefonie często lub czasami. Spośród nich najczęściej są to aplikacje bankowe (73%), aplikacje zakupowe (63%) i komunikatory/media społecznościowe (53%).

Pewne obawy wobec bankowości internetowej zauważalne w grupie Silver Generation udało się już w dużej mierze przełamać. Rosnące zaufanie względem tych usług może być spowodowane silnym akcentem, jaki marki i instytucje publiczne postawiły na działania edukacyjne dla seniorów w tym zakresie. Widać też, że osoby w wieku 60+ w pełni korzystają z innych dobrodziejstw online’u. Znacznie częściej traktują internet jako źródło kontaktów ze światem – poprzez pocztę elektroniczną i social media. Wciąż wysoki pozostaje również odsetek tych seniorów, którzy w sieci szukają wiarygodnych informacji. W tym aspekcie jeszcze większego znaczenia nabiera budowanie świadomości na temat cyberbezpieczeństwa, umiejętności odróżniania rzetelnych danych od fake newsów – mówi Adrianna Kubik, Business Director & Board Member, They.pl.

Jak seniorzy kupują on-line?

Seniorzy kupujący przez internet w większości (71%) robią to przynajmniej raz w miesiącu. Częstotliwość ta zwiększyła się w stosunku do ubiegłego roku. Ponad połowa planuje w przyszłości dokonywać zakupów online jeszcze częściej. Większość osób starszych (82%) dokonuje zakupów przez internet samodzielnie, bez pomocy osób trzecich.

jak czesto kupuja seniorzy w internecie raport.png

Zdecydowanie najlepiej znanym wśród seniorów serwisem e-commerce, w którym można zrobić zakupy online jest Allegro – znakomita większość kojarzy ten portal (90%). Na kolejnym miejscach plasują się olx.pl (63%), lidl.pl (57%), rossmann.pl (53%), empik.pl (51%) i biedronka.pl (51%).

Cieszy fakt, iż coraz więcej seniorów korzysta z aplikacji mobilnych oraz że mniej obawiają się korzystania z konta bankowego i transakcji online. To ważny element zachowania w świecie cyfrowym, do którego w tej grupie społecznej dłużej budowaliśmy zaufanie. Skłonność do korzystania z aplikacji mobilnych otwiera kolejne możliwości tworzenia nowych odpowiadających na potrzeby seniorów tematycznych aplikacji a może i superapps - mówi Anna Heimberger, Prezeska Fundacji Kobiety e-biznesu.

To, że seniorzy coraz częściej korzystają z zakupów online i płatności bezgotówkowych jest efektem wzrostu zaufania i kompetencji w tym obszarze. Łatwość dokonania zakupu, bezpieczeństwo transakcji oraz oszczędności kosztowe – to zalety, jakie szczególnie doceniają starsi użytkownicy e-commerce. – dodaje Joanna Erdman, Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Odzież, farmaceutyki i kosmetyki. Co kupują seniorzy w internecie?

Wg raportu Fundacji Kobiety e-biznesu około połowa seniorów wykorzystuje internet do zakupów odzieży, dodatków i akcesoriów (50%). Do e-koszyka seniora trafiają także produkty farmaceutyczne (40%), kosmetyki i perfumy (39%), książki, bilety, płyty (37%) oraz obuwie (35%).

Największy odsetek przeznacza miesięcznie na zakupy online kwotę 100 zł - 300 zł (50%).

Najczęściej wybierane formy płatności to szybkie płatności online (32%) oraz BLIK (23%) - popularność tego drugiego jeszcze wzrosła w ciągu ostatniego roku. Znakomita większość seniorów nie miała problemów z płatnościami online w ciągu ostatniego półrocza.

formy platnosci Seniorzy Raport.png

Raport „Seniorzy w świecie cyfrowym” to cenna inicjatywa skoncentrowana na grupie docelowej, która coraz sprawniej korzysta z możliwości e-commerce. W porównaniu do ubiegłego roku, przedstawiciele pokolenia Silver częściej korzystają z płatności internetowych takich jak szybki przelew, BLIK, czy płatność kartą online. Udział płatności przy odbiorze systematycznie maleje i wynosi już jedynie 13%. Jest to zbieżne z trendami, które obserwujemy dla ogółu populacji. W świetle tych danych widać wyraźnie, że osoby w wieku 60+ stanowią grupę docelową, do której warto prowadzić działania z zakresu e-commerce – mówi Magdalena Grablewska, Head of Marketing w Przelewy24.

Formy dostawy. Z jakich firm kurierskich najczęściej korzystają seniorzy?

Paczkomat (56%) i firmy kurierskie (38%) to najchętniej wybierane formy dostawy wśród seniorów. Spośród przewoźników kurierskich najbardziej rozpoznawalne marki to InPost (86%), DPD (85%), DHL (81%) i Poczta Polska (77%).

Niemal 3 na 4 osoby w wieku 60+ kupujące online nie doświadczyły żadnych problemów z zakupami przez internet w ciągu ostatniego półrocza. Znakomita większość jest zadowolona z robienia zakupów online (95%) lub poleciłaby zakupy przez internet swoim znajomym (92%).

W kontekście kupowania przez internet i korzystania z aplikacji mobilnych seniorzy cenią sobie wysoko bezpieczeństwo przy płatności (97%), darmową dostawę (94%), łatwość w wyszukaniu produktu (94%), szybki zwrot pieniędzy (91%) oraz możliwość darmowego zwrotu (91%). Najbardziej preferowany przez seniorów sposób kontaktu ze sklepem internetowym to kontakt mailowy (38%).

Jak widać z badania seniorzy coraz chętniej o odważnej korzystają z możliwości kupowania online i widać, że będą kupować coraz więcej przez internet. Codzienne korzystanie przez seniorów z internetu stało się faktem, a używanie aplikacji bankowych i aplikacji zakupowych nie stanowi już niemal żadnego wyzwania. Transformacja cyfrowa nadal trwa, ale zniknęła większość dotychczasowych obaw związanych z w szczególności z płatnościami online – podsumowuje Dorota Bachman, współzałożycielka i członkini zarządu Fundacji Kobiety e-biznesu.

Seniorzy otwarci na wiedzę

Największy odsetek osób w wieku ponad 60 lat chciałby się dowiedzieć więcej o tym, jakie aplikacje mobilne zainstalować (33%). Co czwarta osoba chciałaby wiedzieć jak korzystać z konta pacjenta i ZUS (25%), a niemal co piąta jak umówić wizytę w Internecie (18%).

Seniorzy w świecie cyfrowym - O raporcie

Raport przygotowany został we współpracy z Fundacja Polska Bezgotówkowa, They.pl, Przelewy24. Aby przygotować opracowanie, przeanalizowano 802 ankiety online wypełnione przez internautów w wieku 60 lat i więcej lat w marcu 2023 roku. Z czego 718 respondentów kupiło dowolny produkt lub usługę przez internet w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Struktura próby została skorygowana odpowiednimi wagami tak, by odpowiadała strukturze społeczno-demograficznej osób 60+ w Polsce.