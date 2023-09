Nowe punkty gastronomiczne w biurowcach DL Invest Group

Restauracje i inne punkty gastronomiczne działają także w pozostałych biurowcach firmy: w katowickich DL Tower, DL Atrium, DL Piano i DL Central oraz w gliwickim DL Prime.

Piekarnia Enata Bread oraz chińska restauracja Lao Cheng otworzą się w warszawskim biurowcu DL Iris w październiku. W DL Vintage Post z kolei otworzy się restauracja teksańsko-meksykańska.

- Wszystkie nasze biurowe koncepty powstają i są zarządzane z myślą o naszych najemcach. Niezależnie do tego czy budynek został zrealizowany od podstaw przez DL Invest Group czy też firma przejęła istniejącą nieruchomość, nasza myśl przewodnia pozostaje bez zmian - dostarczamy projekty o zróżnicowanych funkcjach, których zadaniem jest zaspokojenie potrzeb najemców i ich pracowników oraz potrzeb lokalnych społeczności, a to oznacza, że projekty wpisują się w maksymalnie możliwym stopniu w istniejącą miejską tkankę - mówi Aneta Kulik, dyrektor ds. komercjalizacji w DL Invest Group. - Funkcje gastronomiczne obecne są we wszystkich naszych biurowcach. W niektórych projektach są kluczowe przede wszystkim dla najemców biurowych. W innych, w tym między innymi w odrestaurowanym zabytkowym budynku dawnej poczty w Gliwicach i w sąsiadującym z nim zabytkowym budynku dawnej Giełdy Zbożowej również należącym do DL Invest Group, liczne restauracje tworzą wyjątkowe miejsca również dla mieszkańców - dodaje.