Obroty w galeriach handlowych wyższe niż w czerwcu br, ale niższe rdr. o 15 proc.

Obroty najemców w 140 centrach handlowych monitorowanych przez Retail Institute wzrosły w czerwcu o 26,4 proc. w stosunku do maja, pozostając jednak o - 14,9 proc. rdr. 98% najemców i wynajmujących zawarło porozumienia regulujące zasady dalszej współpracy. Powrót do niedziel handlowych mógłby przełożyć się na 4 procentowy wzrost liczby klientów i 1,8 procentowy wzrost obrotów, czyli kilkuset milionów zł więcej do końca 2020 roku.

W 140 obiektach, monitorowanych przez Retail Institute, obroty w czerwcu w stosunku do maja wzrosły o 26,4 procent, pozostając jednak o -14,9 proc. niższe od osiąganych w czerwcu 2019 roku. - Pierwsze półrocze zamknięto 31,6 proc. r/d/r spadkiem obrotów i 33,2 proc. r/d/r odwiedzalności. Jednak obserwowane przez analityków Retail Institute wzrosty odwiedzalności centrów handlowych w lipcu i w pierwszych tygodniach sierpnia (-22 proc. r/d/r) są dobrym prognostykiem na przyszłość – podsumowuje Anna Szmeja, prezes Retail Institute.

W porównaniu rok do roku, elektronika, jako jedyna kategoria odnotowuje w czerwcu, drugi miesiąc

z rzędu, wzrosty (+23,7 proc.). Do liderów wzrostów dołączają w czerwcu także sklepy, oferujące artykuły wyposażenia domu, wnętrz i budowlane (+11 proc.).

W maju i czerwcu wzrosty odnotowały wszystkie kategorie rozwijające się w galeriach, zwłaszcza moda (43,8 proc.), w tym moda damska (+61,8 proc), moda męska (+81,6 proc), mieszana (49,1 proc.), bielizna (62,2 proc.), moda i artykuły sportowe (+32,9 proc.), artykuły dla dzieci i kobiet w ciąży (+34,2 proc.), obuwie (+24,2 proc.). Lepsze wyniki odnotowały również w czerwcu kawiarnie i restauracje (83,3 proc), których sytuacja w maju była niepewna.

Wojciech Normand, wiceprezes zarządu, Deichmann Obuwie, członek Rady Ekspertów Retail Institute

- Dynamika wzrostów była zdecydowanie wyższa w małych parkach handlowych niż w tradycyjnych galeriach, które wykazują między sobą wiele różnic. Duże śródmiejskie galerie handlowe, zwłaszcza te zlokalizowane w centrach biznesowych miast i przy dużych węzłach komunikacyjnych, nadal odnotowują kilkudziesięcioprocentowe spadki. Wiążemy to m.in. z mniejszą mobilnością Polaków. Choć sytuacja wyraźnie się poprawia, przestrzegałbym przed zbyt wczesnym hurraoptymizmem.



4 sierpnia minął przewidziany ustawą termin na zawarcie porozumień, wynikających z zapisów tarczy antykryzysowej. Według analiz Retail Institute, 98 proc. z nich zostało zawartych na czas. Pozostałe 2 proc. to rozmowy, które zostały wstrzymane okresem urlopowym lub patem w negocjacjach.

W pierwszym półroczu 2020 roku zagregowana wartość czynszu i kosztów wspólnych w monitorowanych przez Instytut centrach spadła o -16,7 proc., przy czym największe spadki odnotowano w marcu (-19,5 proc r/d/r) i kwietniu (-83,8 proc). Retail Institute szacuje, iż 500 centrów handlowych w Polsce poniosło koszty na poziomie 22,7 mld złotych miesięcznie.



Zdaniem Retail Institute owrót do niedziel handlowych mógłby przełożyć się na 4 procentowy wzrost liczby klientów i 1,8 procentowy wzrost obrotów, co dla najemców oznacza zwiększenie przychodów ze sprzedaży rzędu kilkuset milionów złotych do końca 2020 roku. Istotne wsparcie stanowiłoby również czasowe zwolnienie właścicieli centrów z podatku od nieruchomości oraz kasowe metody rozliczania VAT i CIT.