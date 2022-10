Obroty w handlu tradycyjnym rosną tylko dzięki wzrostowi cen

Rosną ceny w handlu tradycyjnym

Wzrost obrotów w Handlu Tradycyjnym o 9,7% we wrześniu 2022 wynika wyłącznie ze wzrostu cen dla wszystkich produktów. Liczba wizyt w sklepie spadła -4,8% a liczba produktów kupowana średnio podczas jednej wizyty o 2,8%.

Do sklepów chodziliśmy rzadziej a podczas średniej transakcji wkładaliśmy do koszyka mniej produktów, jednocześnie płacąc podczas wizyty więcej. Mniejsza liczba transakcji to w głównej mierze wina nagłego wrześniowego ochłodzenia. Spadkom sprzedaży uległy wszystkie sezonowe kategorie, które jednocześnie są bardzo ważne dla obrotów. Napojów bezalkoholowych kupiliśmy o 15% mniej niż rok temu, a sprzedaż piwa spadła o 5% – komentuje Ewa Rybołowicz, dyrektorka ds. analiz rynkowych w M/platform.

Rekordowa inflacja przełożyła się na ceny w małych sklepach

W czasie wizyty w sklepie płaciliśmy 15,1% czyli 3,21 zł więcej niż rok temu. Jest to największy wzrost średniej wartości paragonu w tym roku. Podczas wizyty w sklepach handlu tradycyjnego średnio płaciliśmy 24,46 zł i kupowaliśmy 4,7 produktów.



- Spadek na liczbie kupowanych produktów w porównaniu do poprzedniego roku jest minimalny. Warto patrzeć jednak na liczbę 4,7 produktów w długiej perspektywie. Średnia roczna to 4,9 produkty kupowane podczas wizyty, widzimy więc, że to wynik poniżej średniej, który wynikał z dużo chłodniejszej pogody. Dodatkowo obserwujemy, że ze względu na rosnące ceny w sklepach tradycyjnych konsumenci zaczynają kupować mniejsze ilości produktów, np. olejów czy żywności suchej. Prawdopodobnie tych kategorii, których podwyżki są najdotkliwsze szukają w innych kanałach sprzedaży. – dodaje ekspertka M/platform.

Średnia wartość paragonu nie oddaje wzrostów cen na codziennych produktach spożywczych

Wzrost średniego paragonu jest ponad dwukrotnie niższy niż wzrosty podstawowych produktów spożywczych. Wynika to z charakterystycznych dla tego kanału mniejszych zakupów, wśród których dominuje alkohol czy produkty impulsowe.

Sprawdź ceny w Koszyku Cenowym

Średnia wartość paragonu nie oddaje wzrostów cen na codziennych produktach spożywczych. Na zbudowanym na potrzeby analiz M/platform koszyku podstawowych produktów, które kupujemy do przygotowania posiłków wzrosty cen sięgają prawie 40%. W skład takiego koszyka wchodzą produkty, których wzrosty sięgnęły już kilkudziesięciu procent, jak olej, mąka, kasze, makaron, nabiał czy cukier. We wrześniu 2022 płaciliśmy za takie zakupy 101,78 zł, czyli 27,76 zł więcej niż rok temu.

Spadająca sprzedaż i coraz gorsze nastroje w handlu tradycyjnym

Do spadku sprzedaży ilościowej o 7,4% przyczyniły się najbardziej kategorie piwa, napojów bezalkoholowych, nabiału, słodyczy i lodów. Są to kategorie o dużej wadze dla obrotów sklepów tradycyjnych.



Mniejsze sprzedaże z jednoczesnymi rosnącymi kosztami prowadzenia sklepu napawają detalistów pesymizmem. Wskaźnik Nastrojów Handlu Tradycyjnego we wrześniu spadł o 23,1 pkt w ujęciu miesiąc do miesiąca i wyniósł tylko 18 pkt. Jest to największy miesięczny spadek w historii badania.

Obecnie największym zagrożeniem dla małych sklepów jest inflacja, która zmierza w kierunku wartości 20 proc. rocznie i póki co nie widać żadnej tendencji jej spowolnienia. W dalszym ciągu nad małym handlem wisi niepewność co do dalszego prowadzenia biznesu ze względu na rosnące drastycznie ceny energii.

Koszyk spożywczy M/platform obejmuje: mąka pszenna1kg, chleb tostowy pszenny, jaja 10 szt., kawa mielona 250 g, olej rzepakowy 1l, herbata czarna 25 torebek, makaron spaghetti 500 g, masło 200g, mleko 2% 1l, ser Gouda w plastrach 150g, parówki 250g, płatki śniadaniowe 250g, cukier 1kg, serek wiejski 200g, kasza jęczmienna 400g, ryż biały 400g, sok jabłkowy 1l, jogurt naturalny 200g.