Obsługa klienta jest bardzo wymagająca. Pracownicy są zestresowani

Badanie „Bliżej Siebie – zdrowie psychiczne i empatia w pracy” powstało z inicjatywy organizatora kampanii „Bliżej Siebie”, Grupy ArteMis. Jego celem było rozpoznanie problemów i potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego i empatii w środowisku pracy, a część pytań poświęcono stricte pracownikom obsługi klienta i ich doświadczeniom.

Stres podczas obsługi klientów

- Nasze badanie powstało, by poznać oczekiwania, oceny i postawy pracowników, ale też pracodawców w kontekście wsparcia zdrowia psychicznego. Mówiąc o kondycji psychicznej jako pierwszy nasuwa się stres, który, jak pokazało badanie, jest zawodową codziennością dla 37% pracowników i 38% pracodawców, i zaledwie 2% respondentów w obu badanych grupach nigdy nie odczuwa go będąc w pracy. Zdajemy sobie sprawę, że czynniki stresogenne nie zawsze pochodzą z wewnątrz organizacji, często także z zewnątrz. Mam na myśli kontakty pracownika z klientami. Słysząc o trudnościach z nimi związanymi, postanowiliśmy zatrzymać się na tym temacie i zobaczyć, jak wpływają one na kondycję psychiczną pracowników - mówi Agata Swornowska-Kurto, Prezes Zarządu Grupy ArteMis, pomysłodawcy i organizatora kampanii „Bliżej Siebie”.

Agresywne zachowania ze strony klientów

Z badania przeprowadzonego na grupie 301 osób, definiujących swój obszar pracy jako obsługę klienta, płyną mało optymistyczne wnioski w kontekście bezpieczeństwa psychologicznego pracowników, ponieważ aż 3/4 ankietowanych stwierdza, że spotkało się z nieprzyjemnymi lub agresywnymi zachowaniami ze strony klientów w miejscu pracy. Kategorycznie takim doświadczeniom zaprzeczyło jedynie 3% badanych.

Zachowania te to głównie „podniesiony ton i krzyk”, „agresja słowna (wyzwiska i wulgaryzmy)”, „poganianie”, a także „sarkazm i robienie przykrych żartów”.

- Pracownicy obsługi klienta, w tym także osoby pracujące na stacjach paliw jak w przypadku Circle K, znajdują się w pierwszej linii kontaktu firmy z jej klientami. Każdego dnia wchodzą w setki interakcji, dbając o to, aby każdy odwiedzający punkt sprzedaży był zadowolony z produktu czy usługi. Przez to praca z klientem jest często bardzo wymagająca, a do tego dochodzą nam sytuacje, kiedy pracownicy mogą doświadczać niewłaściwych sytuacji w relacji z klientami, takich jak agresja słowna czy zastraszanie. To wielkie wyzwanie dla organizacji, aby zadbać o dobrostan psychiczny tych osób – nie tylko poprzez odpowiednie procedury, ale także zaadresowanie tematu do społeczeństwa i jak najczęstsze przypominanie o potrzebie życzliwych postaw – mówi Maria Pertkiewicz, Dyrektorka ds. personalnych Circle K Polska, Partnera Głównego kampanii „Bliżej Siebie”. Wiemy, że nieodpowiednie i agresywne zachowania ze strony niektórych klientów wobec obsługi dotyczą nie tylko naszej firmy. Nasze wewnętrzne badanie wskazało, że 39% pracowników biorących w nim udział doświadczyło trudnych sytuacji z klientem. Badanie kampanii „Bliżej Siebie” ten wynik podwaja. Widzimy zatem, że to powszechny problem społeczny, który warto wspólnie zaadresować, bo tylko wspólne dążenia ze strony biznesu mogą doprowadzić do tego, że będziemy budować relacje oparte na szacunku, zrozumieniu i życzliwości. Na naszych stacjach trwa kampania promująca życzliwe postawy wobec innych – dodaje.

Bardzo ważne jest dostrzeżenie problemu na poziomie organizacji, osób decyzyjnych i liderów, ponieważ w sytuacji niewłaściwego zachowania klienta kluczowym jest wsparcie okazane pracownikowi. Okazuje się, że tylko 42% badanych może liczyć na przełożonego w większości takich sytuacji lub zawsze, natomiast 35% tylko czasami. Niepokojące jest, że 23% badanych jest w zasadzie pozostawiona sama sobie, nie mając takiego wsparcia, co może świadczyć, że takie zachowania ze strony klientów są po prostu bagatelizowane w wielu organizacjach.

- Bezpiecznym psychologicznie miejscem pracy, jest tylko takie, w którym można otwarcie i bez obaw o wyśmianie czy ukaranie mówić o samopoczuciu, wyrażać swoje zdanie, kwestionować, przyznawać się do błędu, dzielić się pomysłami, ale także mówić o swoich doświadczeniach. Jeśli nie ma otwartości na mówienie o codziennych trudnościach w pracy i wsparcia pojedynczego Pracownika, oznacza to, że jest jeszcze sporo do zrobienia. Ważne, aby te wysiłki podejmować także wspólnie, dlatego chcieliśmy, aby temat trudności Pracowników obsługi klienta wybrzmiał także w kampanii dotyczącej zdrowia psychicznego i empatii w pracy – mówi Agata Swornowska-Kurto, Prezes Zarządu Grupy ArteMis, pomysłodawcy i organizatora kampanii „Bliżej Siebie”.

Jak pokazują wyniki badania trudności w relacjach na linii pracownik-klient to bardzo ważny aspekt dla bieżącej pracy - 1/3 respondentów przyznaje, że ma trudność w skoncentrowaniu się na wykonywanym zadaniu podczas obsługi trudnego klienta. Zachowania klientów mają bezpośrednie przełożenie także na postępowanie pracownika – co piąty badany przyznaje, że nie wytrzymuje napięcia podczas kontaktu z trudnym klientem i nie może się opanować, reagując wówczas w nieuprzejmy sposób, odpowiadając podniesionym głosem lub krzykiem wobec klienta.

1/4 badanych przez trudne kontakty z klientami traci wiarę we własne umiejętności zawodowe. To niepokojące zjawisko, ponieważ samoocena ma kluczowe znaczenie dla naszego rozwoju, tymczasem niska ten rozwój utrudnia, a także może prowadzić do zgody na złe traktowanie ze strony innych, unikanie konfrontacji i narastającego poczucia niższości, co z kolei w relacji z klientami z pewnością utrudnia pracę i realizacje zadań.



Raport z prezentacją pełnych wyników oraz komentarzami ekspertów można pobrać bezpłatnie na stronie kampanii: blizejsiebie.info/raport