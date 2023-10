Od 2019 roku ceny w Polsce wzrosły o 41,58 proc.

Inflacyjny skok, jaki odnotowaliśmy w Polsce, jest drugim najwyższym w Unii Europejskiej.

Wyprzedzamy pod tym względem także nieposiadające własnej polityki pieniężnej kraje regionu – Litwę, Łotwę czy Estonię.

Mimo ogłoszonych przez prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adama Glapińskiego sukcesów w walce z inflacją, na osiągnięcie celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. mamy szanse dopiero w okolicach 2028 roku – wynika z szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński ogłosił, że we wrześniu był "ten radosny moment, kiedy przestaliśmy być w świecie wysokiej inflacji". Od tego czasu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniża stopy procentowe. We wrześniu była to obniżka aż o 75 punktów bazowych, a w październiku – o 25 pb. Zeszliśmy do inflacji umiarkowanej i idziemy szybko do inflacji pełzającej - powiedział Adam Glapiński.

Oprócz ogłaszania sukcesów walce z inflacją w ostatnich miesiącach prezes NBP wielokrotnie podkreślał również, że możemy cieszyć się z tego, bo nie wstąpiliśmy do strefy euro, dzięki temu możemy prowadzić lepszą, bardziej przystosowaną do naszych lokalnych potrzeb politykę pieniężną.

Według prezesa NBP, wprowadzenie w Polsce euro przyczyniłoby się do spowolnienia rozwoju gospodarczego kraju.

"Skala naszego inflacyjnego sukcesu jest taka, że od 2019 roku Polska ma największy wzrost cen (w Unii Europejskiej – przyp. red.) poza Węgrami. Łącznie to 41,58 proc. Litwa, Łotwa czy Estonia mają mniej, choć podlegają polityce Europejskiej Banku Centralnego" – zauważa tymczasem na Twitterze analityk CMC Markets Daniel Kostecki.

Jak podkreśla, "nawet kraje nadbałtyckie mają łącznie niższy wzrost cen, a nie mają własnej polityki monetarnej". Czesi też mają niższy wzrost cen w tym okresie.

Analityk DCM Markets zwraca też uwagę na prognozę Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który przewiduje, że do własnego celu inflacyjnego (2,5 proc.), NBP zejdzie gdzieś w okolicy roku 2028.

Cel inflacyjny NBP zakłada odchylenie rzędu 1 pkt. proc. Nawet jednak jeśli uznać to za dobrą monetę, to ostatni odczyt inflacji poniżej 3,5 proc. mieliśmy w marcu 2021 roku, kolejny taki – raczej nie wcześniej niż w 2026 roku. To pięć lat odczytów znacznie powyżej celu.

Dodatkowo, jak stwierdził w komentarzu dla WNP.PL były członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Marian Noga, mimo że część członków obecnej RPP (na czele z prezesem Glapińskim) próbuje ostatnio utożsamiać górną granicę odchyleń z samym celem, to cel inflacyjny to 2,5 proc., a nie 3,5 proc.

Cel inflacyjny NBP nie został zmieniony, ale w coraz większym stopniu obowiązuje tylko na papierze – sugerują krytycy.

Jak podkreślił prof. Noga, osiągnięcie poziomu inflacji poniżej 3,5 proc., byłoby możliwe do zaakceptowania, ale tylko w technicznym sensie. W międzyczasie Rada powinna szacować, kiedy osiągniemy poziom 2,5 proc. i informować, co zamierza robić, by do tego dojść. Tymczasem wrześniowa obniżka stóp wręcz przeciwnie sprawia, że ten cel jeszcze bardziej się od nas oddalił.