Od pola do półki. Bób jest drogi! Wiemy, dlaczego

Pomimo, że ceny pierwszych warzyw na targowiskach szokują, to przestajemy się dziwić, gdy weźmiemy pod uwagę, że susza niszczy zbiory, trzeba je pielić, bo przy suszy trudniej walczy się z chwastami. Dodatkowo o pracowników wcale nie jest łatwo a zbiór chociażby bobu, który kosztuje ok. 35-40 zł za kilogramna targowisku, to praca ręczna. Do tego jest to warzywo detlikatne, które łatwo może się zaprować i zgnić - tłumaczy Iwona Dyba w rozmowie z Edytą Kochlewską w kolejnym odcinku podcastu od Pola do półki.