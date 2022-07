Od pola do półki. Mięso jemy czy "żremy"? I ile nas to kosztuje?

Jemy ok. 70-80 kg rocznie, z czego 40 kg przypada na schab. Według danych Koszyka cen kilogram schabu kosztuje obecnie ok. 21 zł. Rok temu było to 15-16 zł za kg. To ozncza, że na samą wieprzowinę wydajemy ok 840 zł rocznie. Do tego dochodzi 35 kg drobiu i ok. 4-5 kg wołowiny. WHO zaleca ilości o połowę mniejsze. O cenach w skupie i sklepie, ilości zjadanego mięsa i promocji dobrostanu zwierząt rozmawiają Edyta Kochlewska z dlahandlu.pl i Iwona Dyba z farmer.pl.