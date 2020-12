Pandemia wykreowała nowe postawy zakupowe. Accenture wytypowało 5 najważniejszych trendów

fot. shutterstock

W czasie pandemii sztywny podział na kanały sprzedaży zanika. Konieczne jest więc budowanie spójności doświadczeń zakupowych i zaangażowania wokół konsumenta we wszystkich punktach styku.

- Aż co 5. z nas skrajnie martwi się o swoje zdrowie i finanse oraz unika miejsc publicznych. Tacy konsumenci zwracają uwagę na sposób, w jaki firmy i sklepy zapewniają im bezpieczeństwo. To są również osoby, które w znacznie większy sposób ograniczają dotychczasowe wydatki, patrząc na to, co będzie się działo w najbliższej przyszłości – wylicza Rafał Reif, head of fashion & retail w Accenture.

Drugim typem profilu wskazanym przez Rafała Reifa jest konsument wahający się. Dużo chętniej funkcjonuje on w przestrzeni publicznej – np. wybierze się do galerii handlowej, kiedy upewni się, że obowiązuje tam ścisły reżim sanitarny. Z kolei co dziesiąty ankietowany uznał, że pandemia to dobry moment, aby zmienić swoje dotychczasowe zachowania i nawyki. Ci konsumenci chcą próbować nowych pomysłów, koncepcji i rozwiązań. Inną kategorię stanowią osoby czekające tylko na to, aby wróciły dawne zasady funkcjonowania – aż 30 proc. zapytanych nie może doczekać się, kiedy pandemia minie, co pozwoliłoby na powrót do swoich starych przyzwyczajeń. Ostatni zidentyfikowany profil, to klienci działający niestandardowo. Są oni dużo bardziej otwarci na to, aby zwiększyć swoje wydatki, jak tylko sytuacja zacznie się normalizować i testować zupełnie nowe modele zakupów.

Na przełomie września i października w Polsce Accenture przeprowadziło badanie, dotyczące mody i kosmetyków. Okazało się, że aż 70 proc. z nas dokona zakupu produktu tej kategorii wyłącznie wówczas, kiedy jest to potrzebne. Dodatkowo wśród konsumentów rezygnujących z planowanych wcześniej zakupów, aż 44 proc. zrobiło to wyłącznie dlatego, aby ograniczyć niepotrzebną konsumpcję. – Co ciekawe, jest to bardzo podobny wynik, jak dla konsumentów, którzy zrezygnowali z zakupów ze względu na słabszą, gorszą sytuację finansową czy perspektywę utraty pracy lub źródła utrzymania - zwraca uwagę ekspert Accenture.

Badanie pokazało również, że aż dla 65 proc. konsumentów uczciwość i autentyczność w komunikacji firm i w ich działaniach jest tak samo ważna, co cena produktu. Stajemy się zatem coraz bardziej krytyczni co do treści przekazywanych przez marki.

Kolejna ważna zmiana dotyczy wyboru miejsca i sposobu realizacji zakupów. Badanie przeprowadzone pod koniec kwietnia br. pokazało, że aż 20 proc. z nas miało okazję po raz pierwszy w życiu kupić coś w internecie. - Dla kategorii moda i kosmetyki, okazało się, że zakupy w galerii handlowej i internecie, na takim samym poziomie, wskazało aż 70 proc. konsumentów. Co istotne, ta chęć kupowania sieci może zostać z nami już na stałe – przewiduje Rafał Reif.