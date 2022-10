PepsiCo podniosło ceny o 17 proc. Co na to konsumenci?

PepsiCo - spada wolumen, sprzedaż rośnie

Pomimo 1% spadku ogólnego wolumenu, PepsiCo w ostatnim kwartale (do 3 września), odnotowała 9% wzrost sprzedaży. Jak to możliwe? Ceny netto wzrosły o 17% – i konsumenci nadal to akceptują. Aby zaoszczędzić pieniądze, ludzie jedzą mniej na mieście, ale dogadzają sobie w domu – na przykład chipsami Lay’s czy sokiem owocowym Tropicana.

Łączna sprzedaż PepsiCo osiągnęła 21,97 mld dolarów przy zysku netto 2,7 mld dolarów (rok temu zysk netto wyniósł 2,22 mld dolarów). W Europie sprzedaż PepsiCo wzrosła o prawie 1%.

PepsiCo po raz kolejny podnosi całoroczną prognozę

Już w lipcu PepsiCo podniosła prognozę wzrostu przychodów z 8% do 10%, a teraz rywal Coca-Coli liczy już na 12%. Amerykańska firma uważa jednak, że w drugiej połowie roku koszty będą nadal rosły. W odpowiedzi spółka przyspieszy swoje inicjatywy w zakresie kontroli wydatków.