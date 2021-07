PIE: Handel radzi sobie mimo barier. Firmy hurtowe w lepszej kondycji od detalicznych

Firmy detaliczne w większym stopniu niż hurtowe odczuwają barierę kosztów zatrudnienia. Fot. Shutterstock

Handel hurtowy przetrwał pandemię w lepszej kondycji niż handel detaliczny – ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Według PIE, firmy handlowe uzyskują wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży, mimo że mierzą się z różnymi barierami w prowadzeniu bieżącej działalności.

W hurcie lepiej niż w detalu

Na lepszą kondycję handlu hurtowego niż handlu detalicznego złożyło się wiele czynników. - Przedsiębiorstwa hurtowe korzystają z możliwości sprzedaży do firm z innych sektorów gospodarki (np. restauracje, hotele), które wznowiły działalność po lockdownie. W mniejszym stopniu niż firmy detaliczne odczuwają też barierę kosztów zatrudnienia z uwagi na większe możliwości zmechanizowania i zautomatyzowania procesów handlowych – oceniają analitycy PIE.

Według danych GUS, w czerwcu 2021 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury dla handlu hurtowego był korzystniejszy (plus 9,7 pkt.) niż dla detalu (plus 0,6 pkt.), przy czym oba wskaźniki uległy poprawie w porównaniu z majem br. Korzystne zmiany wynikają przede wszystkim z „luzowania” obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, pozwalającego na poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorstw i zwiększającego szanse na wzrost sprzedaży.

Jak zauważyli analitycy PIE, w pierwszych 5 miesiącach 2021 r. sprzedaż w handlu hurtowym wykazywała wyższą dynamikę wzrostu niż w handlu detalicznym r/r. W styczniu i lutym wzrostom sprzedaży hurtowej odpowiednio o 4,4 proc. i 7,6 proc. towarzyszyły spadki sprzedaży handlu detalicznego (odpowiednio o 6 proc. i 2,7 proc.). W kolejnych miesiącach duże wzrosty wystąpiły zarówno w przypadku handlu hurtowego, jak i detalicznego, ale wyższe hurtowego.

- Tak wysokie dynamiki to efekt niskiej bazy. W kwietniu i maju 2020 r. zanotowano głębokie spadki sprzedaży handlu hurtowego i detalicznego, a detalicznego także w marcu, w wyniku I fali pandemii. Jeśli uwzględni się zmiany podczas dwóch lat (2019 do 2021), to również znacznie wyższa dynamika sprzedaży miała miejsce w handlu hurtowym niż w detalicznym. W okresie od marca do maja 2021 r. wystąpiły znaczne wzrosty sprzedaży w stosunku do analogicznych miesięcy 2019 r., z wyjątkiem sprzedaży detalicznej w kwietniu, która zmniejszyła się o 2,7 proc. W miesiącu tym wystąpił bowiem szczyt III fali pandemii – czytamy w publikacji PIE.

Handel uzyskuje wysokie dynamiki sprzedaży