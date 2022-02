Piekarze chcą działań osłonowych. Rachunki za gaz niemożliwe do zapłacenia

Piekarz Andrzej Wojciechowski przyznaje, że rachunki, które otrzymują piekarze są dla nich niemożliwe do zapłaty. – Pan Andrzej pokazał nam rachunek wyższy o 1000% w porównaniu z rokiem 2021. Taką sytuację nawet trudno jest skomentować. Na naszych oczach kona sektor małych, rzemieślniczych piekarni. Północna Izba Gospodarcza ponawia apel o jak najszybsze przyjęcie działań osłonowych dla małych firm rodzinnych, które są właśnie dobijane kosmicznymi cenami gazu. Tutaj już nie ma na co czekać. Szybkie działanie albo wiosną zostanie nam do zakupu tylko pieczywo z marketu – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Gospodarcze ciosy raz po raz uderzają w przedsiębiorców

Jak mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie bardzo rozczarowujące jest to, że głos piekarzy sprzed kilku tygodni nie został wysłuchany. Nie tylko nie przyjęto żadnych działań osłonowych dla przedsiębiorców, ale i przedsiębiorcy otrzymali jeszcze wyższe rachunki za używanie gazu. – W sposób bezpośredni podwyżki cen gazu i mediów uderzają w przedsiębiorców jeszcze bardziej niż pandemia i Polski Ład. Pandemia niesie niepewność, Polski Ład niesie chaos, a podwyżki cen prądu i gazu niosą bankructwo. Jak nie trudno się domyśleć przedsiębiorca nie jest w stanie działać w stanie chaosu, niepewności i z pustym portfelem lub długami. Apelujemy o opamiętanie i przyjęcie szybkich działań broniących małych przedsiębiorców – mówi Hanna Mojsiuk.

- Rachunki na kilkadziesiąt tysięcy złotych za gaz są niemożliwe do wpisania w codzienny budżet firmy. Paradoksem jest to, że przedsiębiorcy mają obniżać ceny produktów, bo przecież spadł VAT, a jednocześnie ich opłaty za media rosną o setki procent. Konsumenci mają prawo oczekiwać spadku cen, bo to im obiecuje Rząd, a jak przedsiębiorcy mają tego dokonywać? – pyta Hanna Mojsiuk.

Jak zapłacić rachunek na kwotę 51 tysięcy złotych?

Według znanego piekarza ze Szczecina, członka Cechu Rzemiosł Spożywczych Andrzeja Wojciechowskiego brak przyjęcia tarcz osłonowych dla małych firm, w tym piekarni rzemieślniczych, poskutkuje falą upadłości i bankructw. Z informacji piekarza wynika, że od początku roku w całej Polsce działalność zakończyła już blisko setka rodzinnych piekarni, a kolejne są bliskie decyzji o zamknięciu. Wojciechowski w styczniu otrzymał rachunek na kwotę 36 tysięcy złotych, a w lutym na.. ponad 50 tysięcy. Dla porównania rekordowe rachunki piekarza w roku 2021 nie przekraczały 6 tysięcy złotych. Obecne rachunki to kwoty astronomiczne, których piekarnie nie są w stanie wliczyć sobie w koszty.