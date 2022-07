PIP: W maju i w czerwcu kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy

Cztery wypadki odnotowano w woj. podlaskim. Najbardziej tragiczny to wypadek na terenie magazynu, w którym operator koparko-ładowarki po wyjściu z maszyny został przez nią przejechany. Poszkodowany poniósł śmierć na miejscu.

Również w woj. podlaskim na terenie budowy pracownik demontował pomieszczenie higieniczno-sanitarne skonstruowane z kontenerów budowlanych ustawionych jeden na drugim. W czasie wykonywania zadania mężczyzna spadł z drugiego poziomu kontenera z wysokości około 2 metrów na ziemię.

Na terenie budowy linii kolejowej pracownik układał kabel energetyczny rozwijając go ze szpuli, na której był nawinięty. W czasie wykonywania pracy ześlizgnął mu się kciuk prawej ręki i został odcięty przez linkę ciągnącą szpulę.

Do wypadku doszło też na hali produkcyjnej, gdzie pracownik czyścił kruszarkę do stłuczki szklanej, ale do pracy przystąpił bez wyłączenia maszyny. Zdjął osłonę przekładni pasowej w czasie pracy kruszarki. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał ciężkich obrażeń ciała.

W woj. kujawsko-pomorskim na terenie jednego z zakładów pracownik wykonywał prace przy użyciu dłuta i zranił się narzędziem w oko. Doznał ciężkich obrażeń gałki oka.

Pracownik jednej z firm w woj. pomorskim przecinał przy użyciu pilarki wełnę mineralną. Jego prawa ręka znalazła się w strefie obrotu tarczy pilarki - doszło do obcięcia pięciu palców.

Również w woj. pomorskim, w stolarni pracownik frezował drewniany element. W czasie pracy doszło do wyrwania trzymanego przez mężczyznę obrabianego drewnianego elementu. Poszkodowany doznał amputacji pierwszego paliczka kciuka lewej ręki.

Inny pracownik po zakończeniu pracy na tokarce sprzątał stanowisko pracy, niestety potknął się i uderzył głową o element tokarki. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał urazu gałki lewego oka.

Śmiertelny wypadek w woj. pomorskim miał miejsce w lesie - pilarz ścinał konar drzewa, został przygnieciony przez spadającą gałąź i poniósł śmierć na miejscu.

W woj. śląskim na terenie hali produkcyjnej pracownik toczył na tokarce metalowy element, doszło do oderwania się metalowego wióra od obrabianego elementu, który uderzył operatora w drugi palec prawej ręki.

W woj. łódzkim na terenie zakładu pracownik po wejściu na drabinę naprawiał suwnicę, mężczyzna spadł z drabiny i złamał kręg lędźwiowy kręgosłupa.

Z kolei na terenie zakładu uboju drobiu zleceniobiorczyni w woj. łódzkim obsługiwała maszynę do czyszczenia żołądków. Jej lewy rękaw odzieży roboczej został pochwycony przez zespół wałków maszyny. Kobieta doznała urazu kości przedramienia.

W woj. warmińsko-mazurskim na terenie budowy pracownik spadł z wysokości około 3 metrów na betonową posadzkę wewnątrz budynku. W wyniku zdarzenia poszkodowany doznał urazu głowy i złamania ręki. (PAP)

