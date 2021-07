Piramidy finansowe zamiast promocji zdrowego stylu życia. UOKiK stawia zarzuty

fot, UOKIK ostrzega przed piramidami finansowymi

Korzyści za namówienie znajomych do subskrypcji aplikacji motywującej do zdrowego stylu życia lub do zakupu pakietu szkoleniowego dotyczącego inwestycji na rynku Forex? To mogą być systemy promocyjne typu piramida - ostrzega UOKiK.



Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty spółkom: Your Fit Way LTD z Wielkiej Brytanii, Your Fit Way Network OÜ z Estonii, Wisepro Foctral Limited z Cypru oraz Vital Trading z Torunia.

Kary finansowe – do 2 mln zł – grożą też 5 menedżerom z tych firm.

Systemy promocyjne typu piramida są zakazaną przez prawo nieuczciwą praktyką rynkową. Polegają na budowie sieci sprzedaży poprzez obietnice korzyści uzależnionych przede wszystkim od wprowadzenia do systemu kolejnych osób. Schemat działania jest następujący: wpłacasz pieniądze, namawiasz inne osoby i za ich wprowadzenie otrzymujesz wynagrodzenie. Pochodzi ono głównie z wpłat osób, które poleciłeś, a nie z inwestycji lub wyników sprzedaży. Taki system po pewnym czasie musi upaść, bo wpłacane pieniądze nie są inwestowane i nie przynoszą zysków, tylko trafiają do organizatorów systemu i osób zajmujących wyższą pozycję w łańcuszku.

- Podejrzewamy, że programy partnerskie powiązane z platformami Yourfitway i Properly mogą być systemami promocyjnymi typu piramida. Postawiłem w związku z tym zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów 4 spółkom, którym grożą kary do 10 proc. rocznego obrotu. Pociągniętych do odpowiedzialności finansowej może zostać również 5 osób zarządzających – każda z nich jest zagrożona sankcją do 2 mln zł – mówi Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dwa wszczęte postępowania dotyczą spółek Your Fit Way Network OÜ z siedzibą w Tallinie (Estonia) oraz Your Fit Way LTD z Preston (Wielka Brytania). Pierwsza z nich jest twórcą platformy Yourfitway.com skierowanej do osób chcących zadbać o swoją aktywność fizyczną oraz promującego ją programu afiliacyjnego. Natomiast brytyjska firma odpowiada za budowanie sieci partnerów.

Aplikacja mobilna Yourfitway dostarcza konsumentom, którzy wykupili subskrypcje za 10 USD miesięcznie, motywację do systematycznego chodzenia. Towarzyszy jej program partnerski, który oferuje trzy rodzaje licencji: Gold za 100 USD, Black za 1000 USD oraz Black Ambassador za 2500 USD. Po ich wykupieniu i zaproszeniu do programu kolejnych uczestników konsumenci otrzymują określone prowizje od ich wpłat, a także od wpłat następnych osób poleconych w danym łańcuszku.

Kary finansowe za aktywne propagowanie programu partnerskiego w mediach społecznościowych, np. przedstawianie go jako „maszyny do zarabiania pieniędzy”, grożą także 3 menedżerom zasiadającym w zarządach spółek Your Fit Way Network OÜ i Your Fit Way LTD.

Kolejne dwa postępowania dotyczą organizatorów i propagatorów platformy szkoleniowej Properly oraz powiązanego z nią programu partnerskiego. To spółki Wisepro Foctral Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) i Vital Trading z Torunia. Pierwsza z nich założyła, prowadzi i promuje platformę Properly oferującą pakiety szkoleniowe konsumentom, którzy chcą inwestować na rynku Forex. Kosztują one od 1000 do 4000 euro.