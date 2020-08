PKB cofnął się do rozmiarów notowanych w 2017 r. Czy to koniec recesji?

Fot. Shutterstock

Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątek w szybkim szacunku, że polski Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2020 roku spadł o 8,2 proc. rdr wobec wzrostu na poziomie 2,0 proc. rdr w I kw. 2020 r. Zdaniem analityków i ekonomistów, w porównaniu do poziomu spadku PKB w innych krajach UE jest to dobry wynik, potwierdzający odporność polskiej gospodarki na kryzys.

Poniżej przedstawiamy stanowisko przedstawicieli Rządu oraz opinie analityków i ekonomistów:

Spadek PKB w II kwartale o 8,2 proc. (rdr) to "mniej niż zakładaliśmy, dużo lepiej niż DE (10,1), FR (13,8), UK (20,4). Kolejny miesiąc kiedy potwierdzamy, że radzimy sobie najlepiej w UE. To wynik znacznie lepszy od oczekiwań. Wskazuje na odporność #PolskaGospodarka i skuteczność działań wspierających przedsiębiorców i pracowników podejmowanych przez rząd” - oceniło na Twitterze Ministerstwo Rozwoju.

"W II kw. nastąpił silny spadek aktywności gospodarczej. Dzisiejsze dane GUS - zważywszy na dużą niepewność - były stosunkowo bliskie oczekiwaniom rynkowym i wyraźnie lepsze od zanotowanych przez gospodarkę strefy euro, gdzie PKB w II kw. obniżył się o 12,1 proc. (kw/kw, sa) oraz o 15 proc. (r/r sa)" - napisał główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czernicki w komentarzu opublikowanym na Twitterze resortu finansów. "To pokazuje siłę gospodarki i skuteczność wprowadzonych przez rząd antykryzysowych działań" - podkreślił. "Spadek PKB zanotowany w Polsce w II kw. br. należy do najniższych wśród wszystkich krajów członkowskich UE" - dodał główny ekonomista MF.

Do ostatnich danych makroekonomicznych z Polski odniósł się na Twitterze szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, który napisał: "A. Trzeci najniższy spadek PKB w UE (-8,2 proc.), B. Rekordowa nadwyżka w bilansie handlowym i stabilny PLN, C. Druga najniższa stopa bezrobocia w UE, D. Odbicie sprzedaży i produkcji wskazujące na wzrost PKB w 3 kw ok 4-5 proc. kw/kw. E. Stabilna syt. fin. firm".

Borys zaznaczył, że patrząc na dane o spadkach PKB w Europie i USA w II kw., postawiłby odważną tezę, że nie ma prostej zależności między podejściem do restrykcji sanitarnych (lockdown), a skalą recesji w II kw. Wskazał na dane dotyczące Szwecji (minus 8,2 proc.) vs inne kraje, UK (minus 21,7 proc.) vs inne kraje, US (minus 9,5 proc.) vs strefa euro. "Skala lockdown ma wpływ, ale recesja dotyka wszystkie kraje" - napisał Borys.

Jak wskazała ekspertka Konfederacji Lewiatan Sonia Buchholtz, zwiastun wpływu lockdownu na gospodarkę widzieliśmy w wyniku z zeszłego kwartału (-0,4 proc. kwdkw), a teraz "mamy do czynienia z obrazem po bitwie". Buchholtz zwróciła uwagę, że koszt zamrożenia gospodarki to spadek PKB o ponad 8 proc. "Pełen miesiąc głębokich obostrzeń administracyjnych i dwa miesiące odmrażania - co istotne, przy relatywnie niskiej mobilności geograficznej, samodyscyplinie oraz niskiej liczbie zarażeń w kraju - skurczył polską gospodarkę" - podkreśliła.