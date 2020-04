Plastik odzyskuje pozycję w czasie epidemii, bo zapewnia sterylność

Gdy PKN Orlen i KGHM ogłaszały uruchomienie produkcji środków dezynfekujących, w cieniu nieco stali inni bohaterowie tej akcji. Wyprodukować płyn biobójczy to jedno, drugie – znaleźć dla niego opakowanie. - Branża tworzyw sztucznych w sposób istotny odczuwa zmiany związane z pandemią koronawirusa. Są jednak obszary, gdzie ze względu na specyfikę oferowanych dóbr widać wzrost popytu. Dotyczy to np. wyrobów związanych z pakowaniem żywności czy leków - mówi Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Najbardziej tracą ci, którzy produkują np. sztućce i naczynia jednorazowe i dostarczają je liniom lotniczym (odbiory spadły do zera) czy firmom obsługującym cateringi na dużych imprezach plenerowych (podobnie) – przyznaje Szyman.

Na drugim biegunie są producenci opakowań do żywności czy folii opakowaniowych. Na razie nie mają oni powodów do narzekań, gdyż obecnie, z powodu konieczności utrzymania jak najsurowszych reżimów higienicznych i biologicznych, sprzedaż żywności zapakowanej w tworzywa jest wręcz zalecana (jak np. w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla producentów i sprzedawców żywności).

- Tutaj kryzys jest zdecydowanie mniej odczuwalny – podkreśla szef PZPTS. Przypomina jednocześnie, broniąc swej branży do niedawna poddawanej silnej negatywnej presji społecznej, o zaletach tworzyw, które podkreślił koronawirus.

- Czas pandemii to okres, kiedy społeczne postrzeganie tworzyw może i powinno ulec diametralnej zmianie. Do tej pory były one poddane znacznej presji, która skutkowała zarówno zaostrzaniem przepisów, jak i powszechną niechęcią do tworzyw. Tymczasem koronawirus powoduje przypomnienie o zaletach plastików, czego dowodem wzrost popytu na niektóre asortymenty. Opakowania z nich wytwarzane są lekkie, odporne na wstrząsy, a w przypadku artykułów spożywczych gwarantują ochronę przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami – podkreśla Szyman.