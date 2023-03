Plastikowy kryzys. Jak kraje UE wdrażają nowy model obiegu cyrkularnego?

Zgodnie z nową regulacją prawną, którą wprowadzono w Niemczech, jako alternatywę dla opakowań jednorazowych, w lokalach usługowych mają być oferowane pojemniki wielokrotnego użytku. Regulacja ma zapewnić większą ochronę środowiska i zwrócić uwagę kupujących na problem jednorazowych, często plastikowych opakowań.

Niemcy walczą z plastikiem

Zgodnie z informacjami od rządu federalnego w Niemczech, codziennie powstaje ponad 770 ton odpadów opakowaniowych z jednorazowych opakowań związanych z jedzeniem na wynos. Aby zmniejszyć zużycie tych gór odpadów, które powstają w gastronomii (w tym foodtruckach, kawiarniach, bistro, sklepach spożywczych i firmach cateringowych w dziedzinie jedzenia na wynos), od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje obowiązek oferowania pojemników wielokrotnego użytku.

Ostatni sprzedawcy - czyli ci, którzy sprzedają opakowania bezpośrednio do konsumentów - muszą od daty wejścia w życie nowych przepisów oferować swoje produkty spożywcze, które dotychczas sprzedawali tylko w jednorazowych opakowaniach, również w pojemnikach wielokrotnego użytku. Ta sama zasada dotyczy w zasadzie również jednorazowych kubków do napojów. Nowe przepisy dotyczą wszystkich jednorazowych opakowań spożywczych z tworzyw sztucznych oraz jednorazowych kubków do napojów wykonanych z każdego materiału. Wyłączone z tego obowiązku są tylko małe punkty sprzedaży, takie jak budki, kioski lub sklepy nocne, z maksymalnie pięcioma pracownikami i powierzchnią sklepu wynoszącą maksymalnie 80 metrów kwadratowych. Jednak nawet one muszą przynajmniej umożliwić klientom napełnianie własnych pojemników wielokrotnego użytku.

Warto zauważyć, że konsumenci nie są zobowiązani do korzystania z nowej możliwości. Pojemnik wielokrotnego użytku musi jednak być "oferowany" i nie może być droższy niż jednorazowe opakowanie. Niemniej jednak może być pobrana odpowiednia kaucja za pojemnik wielokrotnego użytku. Obowiązek oferowania pojemników wielokrotnego użytku daje od tego roku konsumentom przynajmniej wybór między jednorazowymi i wielokrotnego użytku, dzięki czemu mogą aktywnie przyczynić się do zmniejszenia zużycia jednorazowych opakowań.

Niemiecki wzór dla Europy

Dyrektywa, którą wprowadzili Niemcy, stanowi również standard dla innych państw UE, które muszą również wprowadzić przepisy. W niektórych punktach kraje muszą przestrzegać dokładnych regulacji, a w niektórych przypadkach mają pewną swobodę w realizacji. Niektóre narody skorzystały z tej swobody, co potwierdzają kolejne przykłady wdrożenia.

Jak Belgia radzi sobie z plastikiem?

W 2019 roku region Flandrii w Belgii uchwalił ustawę zabraniającą lokalnym władzom sprzedaży lub rozdawania napojów w jednorazowych kubkach (bez względu na materiał), puszkach lub butelkach PET. We Flandrii zabronione są również butelki PET, puszki i jednorazowe kubki na publicznych wydarzeniach. To ograniczenie dotyczy również wydarzeń takich jak festyny szkolne, lokalne festiwale i imprezy, chyba że organizatorzy mogą zagwarantować zbieranie i ponowne wykorzystanie co najmniej 95 procent tych przedmiotów.

Jak Irlandczycy walczą z plastikiem?

W Irlandii lubi się pić kofeinowe napoje na wynos, tzw. opłata Latte Levy na jednorazowe kubki do kawy jest częścią irlandzkiego prawa dotyczącego gospodarki obiegu zamkniętego. Na pojemniki z gorącymi napojami nakładana jest opłata w wysokości 20 centów za kubek. Jeśli kawa jest spożywana na miejscu, nie może być podana w jednorazowym kubku. Reguła ma obowiązywać także w przypadku zimnych napojów. To tylko niewielka część ambitnych planów Irlandii: kraj ten postawił sobie za cel stać się pierwszym na świecie, który całkowicie zlikwiduje stosowanie jednorazowych kubków do kawy.

Luksemburg ogranicza całkowicie jednorazowe naczynia

Luksemburgowi udało się wyjść poza wymagania dyrektywy i od stycznia 2023 roku wprowadzono dodatkowy zakaz stosowania jednorazowego plastiku podczas publicznych wydarzeń, który dotyczy jednorazowych naczyń i innych pojemników na jedzenie.

Luxemburg zdecydował, że pojemniki, tace, talerze i sztućce, które są używane do sprzedaży posiłków na wynos, muszą być wielokrotnego użytku od stycznia 2025 roku. Od początku roku, lokale gastronomiczne muszą podawać swoje sprzedawane jedzenie i napoje, które są spożywane na miejscu, w wielokrotnie używanych kubkach, szklankach, kieliszkach, talerzach, pojemnikach i sztućcach.

Portugalia wprowadza kaucję za jednorazowe opakowania

Portugalia wprowadziła podatek w wysokości 30 centów od jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. Od tego roku podatek ten obejmuje również jednorazowe opakowania z aluminium. W Lizbonie uchwalono lokalne przepisy, które zakazują korzystania z jednorazowych pojemników na żywność i napoje poza restauracjami i kawiarniami. Portugalskie automaty sprzedażowe muszą od 2024 roku umożliwiać korzystanie z własnych pojemników przy wydawaniu gotowych posiłków lub napojów.

Jak Hiszpania radzi sobie z plastikiem?

Dzięki nowemu prawu dotyczącemu odpadów od stycznia 2023 roku kubki na napoje i pojemniki na żywność nie mogą być już bezpłatnie udostępniane. Za nie należy zapłacić cenę, którą należy wskazać na paragonie.

W Navarze lokalne prawo nakłada stopniowe wymagania na firmy z branży hotelarskiej, gastronomicznej oraz kawiarnianej, aby 80 procent piwa, 70 procent napojów gazowanych i 40 procent wody były podawane w ponownie używalnych naczyniach na napoje. Baleary wprowadziły podobne wymagania: w sektorze hotelarskim i gastronomicznym woda, którą się podaje, powinna stanowić 40 procent, piwo 80 procent, a napoje bezalkoholowe 70 procent w ponownie używalnych pojemnikach na napoje. Na Wyspach Kanaryjskich jednorazowe plastikowe naczynia są wykluczone z imprez publicznych i muszą być zastąpione ponownie używalnymi alternatywami.

Walka z plastikiem to przyszłość dla biznesu

Firmy oferujące produkty zrównoważone nie tylko pozyskują większe rynki zbytu, ale również tworzą przewagę konkurencyjną. Są one również dobrze przygotowane na przyszłość, ponieważ będą konkurować z firmami, które działają na rynku tylko z minimalnymi standardami. Kwestia alternatyw wielokrotnego użytku nie polega więc na szukaniu możliwie największej liczby uchybień, ale na przewyższeniu konkurencji i własnej sumienności o krok.