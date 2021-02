Podatek cukrowy: Najbardziej podrożały napoje gazowane, najsilniejsze wzrosty w cash&carry

Największy wzrost cen zanotowały napoje gazowane – podrożały średnio o 29,53%. Fot. Shutterstock

Nie wszystkie sklepy zareagowały na podatek cukrowy jednakowo. Sklepy, w których najbardziej widać wzrost cen napojów słodzonych, to cash&carry – zanotowały one średni wzrost cen na poziomie 17,5%. Na kolejnych pozycjach znalazły się hurtownie (14,9%) oraz dyskonty (12,4%) – wynika z raportu Moja Gazetka we współpracy z Hiper-Com.

Jeśli przeanalizujemy wzrosty cen napojów z konkretnych grup produktów we wszystkich typach sklepów zauważymy, że największy wzrost cen zanotowały napoje gazowane – podrożały średnio o 29,53%. Kolejne na podium są napoje energetyczne (11,35%) oraz izotoniczne (8,13%).

Opłata „cukrowa” składa się z 2 części — stałej i zmiennej. Część stała wynosi 50 gr za każdy litr napoju słodzonego oraz dodatkowo 10 gr za każdy litr napoju z dodatkiem tauryny lub kofeiny. Część zmienna to 5 gr za każdy 1 gram cukru w napoju powyżej 5 gramów na 100 ml napoju. Część stała w wysokości 50 gr/ 1 l dotyczy także napojów słodzonych słodzikami. W sumie dodatkowa opłata może wynieść maksymalnie 1,20 zł na 1 litr napoju.

W raporcie wzięto pod lupę ceny napojów słodzonych ze stycznia 2020 i stycznia 2021, przeanalizowano ceny z gazetek promocyjnych.

Średnie wzrosty cen powyższych produktów mają następujące odzwierciedlenie w cenach:

Coca-Cola 850 ml – z 1,99 zł na 3,82 zł; Black Energy Classic 1 l – z 2,24 zł na 4,37 zł; Coca-cola 2 l – z 3,85 zł na 7,29 zł; 7Up 1,75 l – z 2,19 zł na 3,99 zł; Mirinda 1,75 l – z 2,19 zł na 3,99 zł; Fanta 200 ml – z 1,00 zł na 1,77 zł; Fanta 2 l – z 3,85 zł na 6,79 zł; Sprite 2 l – z 3,85 zł na 6,79 zł; V-max żurawinowy 1 l – z 1,59 zł na 2,77 zł; PowerUp 1 l – z 1,54 zł na 2,64 zł.

- Analiza cen napojów, które pojawiały się w gazetkach promocyjnych w styczniu 2020 i styczniu 2021, pozwala zauważyć wyraźne wzrosty cen części napojów słodzonych. Niektóre z nich są symboliczne i wynoszą jedynie kilka-kilkanaście procent, co przy cenach rzędu 1, 2 czy 3 zł nie sieje spustoszenia w portfelach konsumentów. Inne wzrosty cen są jednak bardziej spektakularne i wynoszą 70, 80 czy nawet ponad 90% – tutaj wielu konsumentów zastanowi się dwa razy, zanim włoży napój do koszyka - napisano w raporcie.

Warto zwrócić uwagę na wzrost cen napojów dietetycznych, które w 3 zestawieniach okazały się być napojami notującymi największy wzrost cen. Biorąc pod uwagę fakt, że napoje typu „zero” często zalecane są przez dietetyków jako napój przejściowy między tymi słodzonymi cukrem, a przyzwyczajeniem się do picia wody, podwyżka ich cen nie wpisuje się w prozdrowotną argumentację.