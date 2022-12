Polacy chcą 4 dniowego tygodnia pracy. Zapominają jednak o pewnych wyrzeczeniach

Model 4 dniowego tygodnia pracy jest testowany w wielu państwach

Globalne zmiany w zakresie gospodarczym, społecznym i demograficznym skłaniają państwa oraz przedsiębiorców do podejmowania ambitnych testów, wpływających na systemy wykonywania obowiązków zawodowych. Zmiany te obejmują zarówno pomysły szeroko komentowane na całym świecie, jak i innowacje stanowiące wciąż odważne propozycje, które jednak są dalekie od powszechnej realizacji. Jednym z szeroko komentowanych pomysłów jest między innymi czterodniowy tydzień pracy, który pilotażowo jest wdrażany w Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii. Niedawno plany przeprowadzenia takich testów wyraziła Portugalia, chcąc wdrażać je w wybranych instytucjach publicznych.

Czterodniowy tydzień pracy? Bardzo chętnie, ale…

Według często przytaczanych danych Eurostatu pracownicy w Polsce są jednymi z najdłużej pracujących osób w Unii Europejskiej. Europejczycy pracują tygodniowo średnio 36,4 godziny, natomiast polscy pracownicy 39,7 godzin. Daje to nam 4. miejsce w rankingu całej Wspólnoty. Eksperci Pracuj.pl postanowili w tym kontekście poznać opinię Polaków na temat możliwego wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy. Wyniki wskazują, że ten model jest bardzo pożądany. Jednak związane z nim potencjalne wyrzeczenia zmniejszają znacząco skłonność do pracy w tym modelu.Aż 79% badanych chciałoby bardziej pracować dla firmy oferującej wspomniany model, jeśli otrzymaliby za taką pracę pełne wynagrodzenie (jak za pięciodniowy tydzień pracy). Nieco częściej taką skłonność wyrażały kobiety (82%) niż mężczyźni (75%). Spoglądając na odpowiedzi przez pryzmat grup wiekowych, najbardziej chętne do podjęcia pracy w takim modelu są osoby mające od 25 do 34 lat (84%) - już mające za sobą często przynajmniej kilka lat kariery.

Gdyby skrócenie tygodnia pracy o jeden dzień wiązałoby się z wydłużeniem dziennego czasu wykonywania obowiązków z 8 godzin do 10, takie rozwiązanie zachęcałoby do rekrutacji już wyraźnie mniej, bo 42% respondentów. W tym przypadku można zaobserwować, że prawie co drugi Polak do 35 roku życia byłby chętny pracować dłużej i mieć dodatkowy dzień wolny w tygodniu. Najbardziej sceptyczne są osoby starsze, powyżej 55 roku życia. Jedynie 32% osób w tym wieku chętnie zrekrutowałoby się do firmy oferującej pracę w takim systemie.

Ostatnim wariantem proponowanym respondentom w badaniu Pracuj.pl było skrócenie tygodnia pracy do 4 dni, ale przy otrzymywaniu 4/5 wynagrodzenia. Jedynie 22% badanych pozytywnie ocenia taki model pracy. Trudno się temu dziwić w kontekście innych ustaleń badaczy. 57% Polaków szuka pracy, ponieważ uważa, że w obecnej pracy zarabiają za mało. Warto wspomnieć, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 44% Polaków odbyło rozmowę o podwyżce.

4 dniowy tydzień pracy fascynuje Polaków

- Czterodniowy tydzień pracy to innowacja, która fascynuje Polaków i może służyć jako ważny argument dla kandydata. Z roku na rok ten element będzie coraz istotniejszy w dyskusjach związanych z rynkiem pracy. Prawdopodobnie najszybciej obserwować będziemy to w branży IT, która obecnie najbardziej dynamicznie wdraża różnorodne innowacje, często wyprzedzając ustawodawców. Doświadczenia zagraniczne pokazują, że wprowadzenie takiego modelu pracy jest możliwe, jeśli firmy uruchomią mechanizmy zwiększające efektywność pracy. Jest to kontrowersyjne, ponieważ oznacza często wprowadzenie większego nadzoru nad pracą zespołów. Innym rozwiązaniem jest mniejsze wynagrodzenie za pracę, proporcjonalne do skrócenia etatu o 20%, które wyraźnie obniża entuzjazm kandydatów. Tak czy inaczej to, jak firmy będą interpretować i wprowadzać 4-dniowy tydzień pracy, będzie jednym z ciekawszych zjawisk w najbliższych latach - komentuje Paulina Berska, Brand Manager w the:protocol, serwisie dedykowanym ofertom pracy w branży IT.