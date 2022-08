Polacy chcą kupować ukraińskie produkty, ale znają niewiele marek

Badanie przeprowadzone przez agencję Inquiry w lipcu br. pokazuje, że obecnie niewielu Polaków (20%) zna i potrafi spontanicznie wymienić jakiekolwiek ukraińskie marki, a jedynie 15% z nas zauważyło pojawienie się ukraińskich produktów na polskim rynku od czasu wybuchu wojny. W pytaniu ze wspomaganiem spośród ukraińskich marek najczęściej wskazywana jest marka wódki Nemiroff (rozpoznaje ją co trzeci Polak) oraz słodyczy Roshen (jej znajomość deklaruje co czwarty z nas). Ogólnie bardziej rozpoznawalne są marki alkoholi (oprócz Nemiroff także Obolon czy Khlebniy Dar), co sprawia, że częściej znają je mężczyźni. Kobiety z kolei częściej wskazują marki słodyczy – Roshen czy Koronę.

Pomimo że nie znamy zbyt dobrze ukraińskich marek, jesteśmy skłonni je kupować. Najchętniej kupowalibyśmy ukraińską żywność i napoje (46%), a także alkohole (35%). Najchętniej widzielibyśmy produkty ukraińskie w sieciach sklepów spożywczych (58% wskazań), ale także w drogeriach (45%) oraz sklepach odzieżowych (44%).

Warto zauważyć, że ponad połowa Polaków jest zdania, że należy wspierać rozwój marek ukraińskich na polskim rynku – deklaruje tak 54% rodaków. Zdaniem 52% badanych dzięki temu oferta naszych sklepów będzie bardziej atrakcyjna. Dodatkowo, Polacy upatrują w obecności ukraińskich marek również szans na rozwój polskich sieci sklepów poprzez poszerzanie oferty, niemniej jeszcze jeden aspekt ma znaczenie: zdaniem 48% Polaków, uchodźcy z Ukrainy powinni móc odnaleźć na polskich półkach produkty znane im z rynku ojczystego. Rzadziej spotykamy się z opinią, że obecność marek ukraińskich w Polsce to zagrożenie dla polskich producentów ( z taką tezą zgadza się 38% badanych).

Agnieszka Górnicka, prezes firmy Inquiry, dodaje: Chętnie widzielibyśmy ukraińskie produkty na półkach sklepów, bo dzięki temu ich oferta będzie bogatsza, a nasi goście znajdą tam swoje ulubione produkty. Badanie daje także ważną wskazówkę dla rodzimego handlu, aby wspierać ukraińskie marki i zapewnić ich dostępność.