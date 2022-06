Polacy chcą remontować, ale boją się, że nie mają za co

Podobny odsetek pojawia się również w pozostałych grupach.

Za największy wiosenny wydatek remonty uznało 34 proc. osób zarabiających od 4000 do 4999 zł netto, 39 proc. z dochodem od 3 000 do 3999 zł na rękę i 37 proc. z pensją od 2000 do 2999 zł netto.