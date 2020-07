Polacy chcą się lepiej odżywiać, jednak bez diamteralnych zmian nawyków

Prozdrowotne trendy konsumenckie wpływają na decyzje zakupowe, jednak nie bezpośrednio – badania pokazują, że kupujący chcą się lepiej odżywiać, jednak bez diametralnych zmian nawyków żywieniowych. Najchętniej wybierają więc te produkty, które im smakują, a które jednocześnie są bogate w składniki odżywcze – w ten sposób konsumenci mają poczucie, że dbają o swoje zdrowie.

54% badanych potwierdza, że w pierwszej kolejności poszukuje produktów o prozdrowotnych właściwościach, co jest dobrą informacją dla producentów i przetwórców z branży owocowo-warzywnej. Jak wyjaśnia Barbara Groele, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS), wyróżnianie prozdrowotnych właściwości produktów na opakowaniu jest ważne, gdyż badania pokazują, że 78% decyzji zakupowych dokonywanych jest w punkcie sprzedaży, przed sklepową półką.

- Warto zwracać uwagę konsumentów na składniki odżywcze zawarte w produkcie i jego naturalne pochodzenie. W branży przetwórstwa owocowo-warzywnego jest to bardzo proste, biorąc pod uwagę fakt, że owoce i warzywa, zdaniem ekspertów ds. żywienia, powinny być podstawą zbilansowanej diety. Połączenie produktu, który mamy w ofercie, z tymi zaleceniami, daje nam możliwość lepszego dotarcia do kupujących. Na tym też opieramy komunikację, którą prowadzimy w ramach programu System Jakości Certyfikowany Produkt (CP). To dodatkowe wsparcie dla producentów i przetwórców, którzy przystąpili do Systemu - mówi Barbara Groele.