Polacy do list zakupowych dodawali w 2. tygodniu kwarantanny słodycze i alkohol

Z danych pochodzących z aplikacji mobilnej Listonic wynika, że średni wzrost dodań produktów do list w pierwszym tygodniu ograniczeń wyniósł aż 150%.

W pierwszym tygodniu kwarantanny (9-15 marca) konsumenci postawili na zakup najpotrzebniejszych produktów, jak ryż, kasza, mąka, mleko gotowe sosy w słoikach, dżemy i pieczywo. Łączna ilość dodanych produktów w tym tygodniu wzrosła do 150% w stosunku do średniej ze stycznia i lutego. W drugim tygodniu kwarantanny (15-22 marca) użytkownicy Listonic planowali zakup przekąsek (czekolada, batony, ciastka), półproduktów do wypieków (cukier waniliowy, proszek do pieczenia) czy alkoholi (cydr, piwo, wino). Poza artykułami spożywczymi zaobserwowano również wzrost w kategoriach produktów związanych ze sprzątaniem, urządzaniem mieszkań, ogrodów, a także wśród artykułów kosmetycznych i do pielęgnacji ciała.



W pierwszym tygodniu kwarantanny na czele najczęściej wybieranych produktów spożywczych uplasowały się artykuły sypkie typu kasza (215%), makaron (204%), ryż (246%), mąka (255%), a więc produkty pierwszej potrzeby z długim terminem ważności. W kolejnym tygodniu nastąpił gwałtowny spadek w dodawaniu produktów sypkich o ponad 100% związany jest z zaopatrzeniem konsumentów w te produkty wcześniej. W drugim tygodniu kwarantanny ilość mąki spadła do 166%, ryżu do 98%, makaronu do 98% i kaszy do 95%.

W pierwszym tygodniu epidemii zainteresowanie artykułami ciasta i dodatki wyniosło 248%, kisiel skoczył do 277%, natomiast proszek do pieczenia do 197%. W drugim tygodniu epidemii kategoria zyskała jeszcze większy wzrost – galaretki z 139% wzrosły na 190%, cukier waniliowy z 134% w pierwszym tygodniu wzrósł do 215% natomiast proszek do pieczenia do 270%. Wzrost w tej kategorii jest wynikiem zamknięcia niektórych punktów cukierniczych i piekarni oraz większej aktywności konsumentów w kuchni.

W pierwszym tygodniu epidemii sprzedaż przekąsek wzrosła w niewielkim stopniu. W drugim tygodniu użytkownicy częściej dodawali do list czekoladę (184%), batony (153%), ciastka (173%) oraz gumy, żelki czy lizaki (175%). Zainteresowanie przekąskami wzrosło średnio o 36%, co jest o tyle istotne, że przekąski zaliczamy do zakupów „impulsywnych”, których zazwyczaj nie planujemy.