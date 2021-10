Polacy kupują więcej octu i przypraw do kiszenia

Patrząc na listy zakupowe z okresu od sierpnia do października 2020 r., analitycy Listonic zaobserwowali znaczący wzrost zainteresowania żelfiksami, octem i spirytusem, a także owocami i warzywami. Największą popularnością cieszyły się ogórki, gruszki i śliwki, a w samym październiku także pigwa. Dodatkowo na listach zakupowych pojawiło się znacznie więcej grzybów niż w 2019 r.

Pod koniec lata i na początku jesieni 2021 r. Polacy jeszcze częściej sięgali po produkty służące do przygotowywania domowych przetworów i nalewek. W sierpniu i wrześniu na listach zakupowych pojawiło się odpowiednio 15 i 17 razy więcej żelfiksów niż w ubiegłym roku. Spirytus był dodawany do list zakupowych 11 razy częściej w sierpniu i 19 razy częściej we wrześniu r/r. Zmieniły się jednak preferencje dotyczące owoców – w tym sezonie zdecydowanie zwiększył się popyt na porzeczki, gruszki oraz pigwy, przy jednoczesnym spadku zainteresowania jabłkami i śliwkami. W przypadku warzyw największe wzrosty zanotowała dynia – we wrześniu o 41,5% r/r, za to rzadziej sięgaliśmy po ogórki i paprykę (spadki odpowiednio o 59,4% i 99,7% r/r). W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Polacy kupowali też znacznie mniej grzybów (spadek prawie o 100% r/r).



Dane Listonic z pierwszych dni października br. pokazują ogromny wzrost zainteresowania ogórkami, papryką i jabłkami. Na listach zakupowych coraz częściej pojawiają się też grzyby i ocet. To dowód na to, że wiele osób może przygotowywać kiszonki i marynaty dopiero w tym miesiącu. Polacy w tym okresie coraz częściej sięgają po przyprawy korzenne.