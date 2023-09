Polacy mają swoją ulubioną kawę. Jaką?

Z okazji Światowego Dnia Kawy, Bolt Food, platforma do zamawiania jedzenia z restauracji, a także Bolt Market, czyli platforma do zamawiania zakupów spożywczych z szybką dostawą, postanowiły sprawdzić, jakie są zwyczaje ich użytkowników, jeśli chodzi o konsumpcję i zakup kawy.

Użytkownicy Bolt Food kawę zamawiają rano i często wybierają do niej śniadania na słono. Z obserwacji firmy wynika, że największą popularnością cieszył się zestaw z kanapką, tartą lub croissantem a do tego kawa. A jeśli kawa, to najczęściej wybierana była kawa latte. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się kawa cappuccino i americana.

- Kawa jest popularnym elementem w zamówieniach na Bolt Food. Tylko w ostatnim roku znalazła się w zamówieniach na naszej platformie blisko 300 tys. razy. Samą kawę nasi użytkownicy wyszukiwali aż 13 tys. razy. Te dane tylko potwierdzają zainteresowanie ofertą porannego posiłku na naszej platformie i dlatego cieszy nas, że dołączyły do nas tak świetne marki jak Costa Coffee, Green Caffè Nero czy Starbucks. Będziemy oczywiście dalej rozwijać i ulepszać tę ofertę, aby zaspokoić największych smakoszy - komentuje Agnieszka Cebulska, Country Manager Bolt w Polsce.

Mielona czy w ziarnach, arabika czy robusta?

Okazuje się, że wśród użytkowników Bolt Marketu wygrywa wysublimowany pragmatyzm, ponieważ najlepiej na platformie sprzedaje się kawa mielona. Za nią kolejną najpopularniejszą jest biurowa rozpuszczalna a dopiero potem ziarnista. Najmniejszą popularnością w ofercie cieszą się kapsułki kawy.

Użytkownicy Bolt Markt zwykle uzupełniają swoje zapasy średnio raz w tygodniu, a najczęściej wybieranym typem jest 100% Arabika. Jednak równie dużą popularnością cieszy się miks Arabiki i Robusty.

- Użytkownicy Bolt Marketu to nie tylko osoby prywatne, ale też mikroprzedsiębiorstwa, które zaopatrują się u nas m.in właśnie w kawę. Dlatego regularnie staramy się poszerzać naszą ofertę o różne typy i marki, aby najlepiej odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby i zadowolić gusta Z naszych obserwacji wynika również, że na popularności zyskują również chłodzone napoje kawowe. To dopiero rosnący trend, który z zainteresowaniem będziemy obserwować – komentuje Agnieszka Cymbała, Country Manager Bolt Market w Polsce.

Promocja dla użytkowników

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kawy, na użytkowników Bolt Market czeka darmowa dostawa z kodem KAWA. W aplikacji można znaleźć też zniżkę 25% na produkty Costa Coffee, do których kupujący otrzyma torbę gratis.

Bolt to europejska aplikacja, która ma ponad 150 mln klientek i klientów w 45 krajach w Europie i Afryce. Celem firmy jest przyspieszyć rezygnację z prywatnych aut na rzecz współdzielonej mobilności, oferując lepsze rozwiązania dla różnych potrzeb, w tym przewozy, car-sharing i wypożyczalnię hulajnóg oraz dostawę jedzenia i artykułów spożywczych.