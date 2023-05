Polacy mówią: to nie czas na zakupy

68% badanych jest zdania, że w kontekście zakupów towarów trwałego użytku obecny okres jest taki jak inne. Co piąta osoba (21%) jest zdania, że jest to zły czas na tego typu zakupy. Opinie Polaków na ten temat są nieco lepsze niż przed miesiącem.

Tempo wzrostu cen się utrzyma

43% badanych spodziewa się utrzymania tempa wzrostu cen, 38% przewiduje wolniejsze, a 20% szybsze tempo wzrostu cen. W stosunku do marcowego pomiaru aż o 6 p.p. wzrosła liczba badanych (66%) uważających, że warto oszczędzać. Mimo to ciągle większość (61%) zakłada, że w najbliższych 12 miesiącach nie zaoszczędzi żadnych pieniędzy. Prawie co piąty badany (19%) deklaruje, że uda mu się zgromadzić oszczędności.

Choć ogólnie przeważają opinie negatywne nad pozytywnymi, to patrząc na ostatnie pomiary widać, że badani coraz bardziej optymistycznie oceniają sytuację zakupową i coraz częściej wierzą, że dynamika wzrostu cen w kolejnych miesiącach będzie malała.

Warunki materialne bez zmian

Ipsos zapytał również Polaków o opinie na temat sytuacji ich gospodarstw domowych.

Większość badanych (54%) uważa, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ich warunki materialne nie uległy zmianie. 41% ocenia, że żyje im się gorzej, co jest jednak wynikiem o 4 p.p. mniejszym w porównaniu do marca. Podczas gdy 62% przewiduje, że ich sytuacja nie zmieni się w ciągu kolejnych miesięcy, co czwarty badany (25%) spodziewa się jej pogorszenia. 73% badanych deklaruje, że wystarcza im środków na życie, a 18% może gromadzić oszczędności. W porównaniu do marca o 3 p.p. zwiększyła się liczba badanych, którzy mogą odkładać pieniądze.

Ocena sytuacji w Polsce

67% badanych negatywnie ocenia bieg spraw w Polsce. Jedynie 20% jest zadowolonych z kierunku, w jakim zmierza Polska.

Gorzej sytuację w kraju oceniają młodzi ludzie między 25 a 29 rokiem życia, a także badani z wyższym wykształceniem.

61% badanych twierdzi, że sytuacja gospodarcza pogorszyła się w ostatnich 12 miesiącach. 46% przewiduje, że nie zmieni się ona w ciągu kolejnego roku, a 43% obawia się dalszego jej pogorszenia.64% nie spodziewa się zmian poziomu bezrobocia w Polsce. Z kolei co czwarty Polak (26%) obawia się wzrostu bezrobocia. Istotnie częściej takie obawy wyrażają trzydziestolatkowie, badani z wyższym wykształceniem oraz z miast między 50 000 a 100 000 mieszkańców.