Polacy nie chcą zmieniać pracy przez wojnę

Aż 71 proc. Polaków nie zdecydowałoby się aktualnie na zmianę pracy.

Motywacją do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia jest przede wszystkim ciągła potrzeba zwiększania zarobków.

Pracownicy cenią sobie pracodawców, którzy dają obietnicę poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa.

Szacuje się, że w wyniku dużej fali migracji z Ukrainy do Polski może trafić nawet kilka milionów obywateli tego kraju – już teraz polską granicę przekroczyło ponad 2,1 mln uchodźców. Zdaniem ekspertów, ale także samych pracowników, może się to wiązać również ze zmianami na rynku pracy. Potwierdzają to wyniki najnowszego sondażu zrealizowanego na zlecenie Nationale-Nederlanden. Zdaniem 53 proc. zatrudnionych wojna w Ukrainie i związana z nią niepewność, wpłyną na ten obszar w znacznym stopniu. Niewielkich zmian w tym zakresie spodziewa się jedna trzecia pracowników, z kolei co dziesiąty uważa, że obecne okoliczności nie będą miały w ogóle przełożenia.

Z badania wynika również, że ze względu na trwający konflikt zbrojny w Ukrainie aż 71 proc. Polaków nie zdecydowałoby się aktualnie na zmianę pracy. – Tocząca się za wschodnią granicą wojna to sytuacja, która również wśród Polaków budzi obawy o bezpieczeństwo – nie tylko osobiste, ale także to finansowe. Wielu z nas zaczęło zastanawiać się, jak może zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Utrzymanie miejsca pracy, a co za tym idzie stałego źródła dochodu, wydaje się więc pierwszym działaniem w tym zakresie. To zrozumiałe, że aż tak wysoki odsetek respondentów deklaruje, że nie szukałoby dziś zatrudnienia w innej firmie. Równowaga i stabilizacja są tym, czego wszyscy dziś potrzebujemy – mówi Anna Kwiatkowska, menadżer ds. produktów grupowych i oferty benefitowej w Nationale-Nederlanden.

Polacy w wirze zmian zawodowych

Nie oznacza to jednak, że Polacy są niechętni do podejmowania nowych wyzwań. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Nationale-Nederlanden pod koniec ubiegłego roku, aż 63 proc. ankietowanych było wówczas zdania, że ludzie częściej niż jeszcze 5 lat temu decydują się na zmianę pracy. Co ciekawe, częściej na taką odpowiedź wskazywały osoby, które wykonują swoje obowiązki całkowicie zdalnie. Wśród nich odsetek wynosił 48 proc., podczas gdy wśród pracowników działających z biura było to 41 proc.

Wyższa płaca – nowa praca