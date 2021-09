Polacy nie ufają sieciom handlowym w kwestii działań proekologicznych

Wśród podmiotów odpowiedzialnych za edukacje proekologiczną wymienia się m.in. producentów żywności, odzieży oraz artykułów RTV i AGD, sieci i centra handlowe.

Polacy mają duże wątpliwości co do wiarygodności firm i instytucji podejmujących kampanie społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Tylko 12 proc. respondentów ufa w tej kwestii sieciom handlowym.

W maju 2021 roku agencja Inquiry przeprowadziła szeroko zakrojone badanie postaw i zachowań Polaków wobec zrównoważonego rozwoju oraz praktyk w tym obszarze w branży handlowej.

Firma zapytała m.in., kto powinien odpowiadać za budowanie świadomości związanej ze zrównoważonym rozwojem. Ponad połowa konsumentów wskazuje w tym miejscu Ministerstwo Klimatu i Środowiska (57%), rząd (52%) i władze lokalne (50%). Duża odpowiedzialność spoczywa również na szkołach i uczelniach (45%).

- Wśród podmiotów odpowiedzialnych za ten obszar wymienia się ponadto producentów żywności, odzieży oraz artykułów RTV i AGD (43% ankietowanych twierdzi, że to właśnie ta grupa powinna organizować akcje społeczne edukujące konsumentów co do konieczności podejmowania działań proekologicznych), sieci i centra handlowe (odpowiednio: 40 i 36%) – czytamy w raporcie Zrównoważony Rozwój w Handlu i Zachowania Konsumenckie.

- Widać zatem wyraźnie, że odpowiedzialność za informowanie społeczeństwa jest w oczach badanych mocno rozproszona i przypisuje się ją różnym podmiotom. Badani są więc świadomi tego, że takie działania powinny odbywać się wielotorowo, trafiając tym samym do wielu grup odbiorców, w zależności od sytuacji, potrzeby oraz formy przekazu – dodają autorzy raportu.

Nieco gorzej prezentuje się jednak zestawienie oczekiwań wobec firm i instytucji z ich wiarygodnością. Respondenci oczekują od instytucji państwowych zaangażowania w kampanie społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale jednocześnie mają duże wątpliwości co do ich wiarygodności. Wśród instytucji publicznych za najmniej wiarygodny w tym obszarze uznawany jest rząd, któremu ufa jedynie 16% badanych, a także lokalne władze (25%).

- Sytuacja nie jest lepsza w przypadku zaufania do producentów i sieci handlowych. Jedynie 14% badanych uznaje producentów za wiarygodnych, jeśli chodzi o informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju. W przypadku sieci sklepów odsetek ten wyniósł 12%, a dla centrów handlowych jedynie 9%. To oznacza poważne wyzwanie dla jednych i drugich i wyjaśnia, dlaczego liczne działania podejmowane przez handel nie trafiają na podatny grunt - czytamy w raporcie.