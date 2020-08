Polacy nie wierzą w szczerość ekologicznych działań globalnych firm

Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa sprawia, że Polacy ostrożnie podchodzą do deklaracji globalnych marek odnośnie zrównoważonego rozwoju. Co trzeci konsument nie wierzy w szczerość ekologicznych reklam – wynika z drugiej edycji badania EKOBAROMETR Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research.

Blisko połowa konsumentów zetknęła się w ciągu ostatniego miesiąca z reklamą wykorzystującą motywy ekologiczne (48 proc. – pomiar I; 32 proc. – pomiar II). Najczęściej były to symbole i ikony (41 proc.), nowe bardziej przyjazne środowisku opakowania (40 proc.), a także nazwa produktu zawierająca dopisek BIO lub EKO (39 proc.).



Z jednej strony wzrósł odsetek Polaków, którzy uważają takie przekazy za dobry pomysł przynoszący korzyści firmie i klientom (35 proc.). Co czwarty Polak uważa też, że reklamy ekologiczne przyczyniają się do wzrostu świadomości ludzi na temat problemów dotyczących środowiska. Z drugiej strony w ciągu trzech miesięcy znacznie spadła liczba osób mających pozytywny stosunek do reklam z elementami ekologicznymi (55 proc. vs. 68 proc.). Ponadto wzrósł z 24 proc. do 32 proc. odsetek respondentów, którzy nie wierzą w szczerość takich reklam i uważają, że pokazywana w nich ekologia to tylko zabieg marketingowy.



Zielony marketing przynosi pożądane efekty tylko wtedy, gdy za słowami idą czyny. Dotyczy to nie tylko procesu produkcji i dystrybucji, samego produktu czy opakowań, ale też firmy, jako organizacji. W przeciwnym razie efekt może być odwrotny do zamierzonego. Podobnie jak w przypadku działań, które mają na celu jedynie utworzenie wrażenia, że produkt jest wytworzony w poszanowaniu środowiska naturalnego, czyli tzw. greenwashingu. Choć takie pojęcie jest jeszcze dość mało znane polskim konsumentom – tylko 16 proc. badanych wskazało jego prawidłową definicję, to wynik wyższy o 5 p.p. w stosunku do pomiaru marcowego EKOBAROMETRU może wskazywać na rosnącą skalę tego zjawiska.

Z ochroną środowiska kojarzone są przede wszystkim branże związane z żywnością i zdrowiem. Zdaniem ponad połowy respondentów w swojej promocji do ekologii nawiązuje branża napojów i wody (odnotowano istotny wzrost – 54 proc. vs. 38 proc. wskazań). Zdaniem 44 proc. uczestników EKOBAROMETRU takie treści w działaniach marketingowych wykorzystuje również sektor produktów dla dzieci (33 proc. – pomiar I), 43 proc. wskazuje rolnictwo, hodowlę zwierząt i uprawę roślin (40 proc. – pomiar I), a 36 proc. branżę beauty (31 proc. – pomiar).

Badanie ma charakter cykliczny (trackingowy). Prezentowane wyniki dotyczące obszaru komunikacji marketingowej są zestawieniem dwóch pomiarów zrealizowanych przez SW RESEARCH w czerwcu (4-24.06.2020 r.) oraz w marcu (2-24.03.2020 r.) metodą wywiadów on-line (CAWI). W ramach badania przeprowadzono w sumie 2 991 ankiet (pomiar II – 1 515, pomiar I – 1 476) z użytkownikami panelu badawczego SW Panel. Realizacja kolejnej fali planowana jest we wrześniu 2020 r.