Polacy o zawodach: Sprzedawca ma najgorsze możliwości rozwoju

Które profesje uznajemy za najbardziej wymagające, stresujące czy dochodowe? Sprawdzili autorzy serwisu CVeasy.pl.

W badaniu wzięło udział blisko 600 osób z całego kraju, które podzieliły się swoimi przemyśleniami. Zdaniem większości, bo aż 7 na 10 ankietowanych wynagrodzenia na rynku pracy są nieadekwatne do wykonywanych obowiązków, a szkoła niewystarczająco dobrze przygotowuje nas do rozpoczęcia aktywności zawodowej.

Kim opłaca się zostać?

Zapytani o najbardziej atrakcyjne zawody pod względem zarobków i perspektyw, badani wymieniają najczęściej specjalistów z zakresu IT, a zwłaszcza programistów, deweloperów i testerów oprogramowania. Drugie miejsce przypada lekarzom – ankietowani szczególnie często przywołują dentystów i chirurgów. Podium intratnych zawodów z obiecującymi możliwościami zamykają prawnicy, a w spontanicznych wypowiedziach respondentów dominują adwokaci i notariusze.

W czołówce profesji, którym Polki i Polacy przypisują atrakcyjność, znajdują się także kolejno: politycy, dyrektorzy i menedżerowie, architekci i inżynierowie, pracownicy budowlani, kierowcy zawodowi, mechanicy oraz psychologowie i terapeuci.

Podobne zawody uznajemy również za najbardziej przyszłościowe, co pokazało jedno z zamkniętych pytań. Ankietowani, poproszeni o wskazanie posad z najlepszymi perspektywami, z listy kilkudziesięciu stanowisk najczęściej wybierali właśnie specjalistów IT – mowa o co drugim badanym. Szczególnie obiecujące profesje według naszych respondentów to także: inżynier (38% wskazań), lekarz (32%), twórca internetowy (25%) i prawnik (20%).

Mało przyszłościowe zawody

Dla porównania, najgorsze możliwości rozwoju zawodowego Polki i Polacy wiążą z byciem sprzedawcą. Nie chodzi tu o prowadzenie własnego sklepu, a bezpośrednią obsługę klienta. Na niechlubnym podium zaraz za ekspedientem plasuje się nauczyciel. Profesja, która jeszcze niedawno wiązała się głównie z elitarnością i powszechnym szacunkiem, dziś często kojarzy się z niekorzystnymi perspektywami. Wśród najmniej atrakcyjnych zawodów respondenci w trzeciej kolejności wymieniają pracownika porządkowego – sprzątacza czy konserwatora.

Jakie inne ścieżki kariery przywołujemy? Za mało obiecujące stanowiska spory odsetek badanych uważa także: pielęgniarza, niewykwalifikowanego robotnika, ochroniarza, magazyniera i kelnera. Listę dziesięciu najmniej przyszłościowych zawodów, stworzoną na podstawie spontanicznych wypowiedzi respondentów, zamyka rolnik indywidualny oraz ładowacz nieczystości.

Jak Polacy patrzą na różne zawody, fot. mat. pras.

Kto najbardziej stresuje się w pracy?

Za najbardziej stresującą profesję uznajemy lekarza, policjanta i górnika. Z dużym napięciem nerwowym wiążemy też strażaków i nauczycieli. Dla porównania, z największym obciążeniem fizycznym kojarzymy górników, pomocników na budowie oraz wykwalifikowanych robotników. Synonimem poświęcenia zdrowia dla pracy dla wielu jest również bycie rolnikiem lub sprzątaczem czy konserwatorem.

Kto dostaje za małą, a kto za dużą pensję?

Zdaniem największej ilości, bo aż połowy badanych Polek i Polaków niesłusznie niskie wynagrodzenia otrzymują zwłaszcza nauczyciele. Drudzy w kolejności są pracownicy porządkowi, a trzeci – budowlańcy i pracownicy medyczni, w tym pielęgniarze i ratownicy. Nieadekwatnie wysokie zarobki przypisujemy za to przede wszystkim politykom, a w dalszej kolejności – duchownym, dyrektorom i twórcom internetowym.

Szczególnie trudne do zaakceptowania są kilkukrotnie niższe wynagrodzenia w Polsce w stosunku do większości krajów europejskich, przy nieznacznie niższych, a w wielu przypadkach podobnych lub wyższych cenach dóbr i usług. Taka dysproporcja dochodów i wydatków powoduje frustrację i obniżenie motywacji do działania – tłumaczy dr inż. Artur Gajdos, ekspert analiz rynku pracy.

Co pocieszające, według większości z nas (59%) w każdej chwili można się przekwalifikować i zmienić ścieżkę kariery.