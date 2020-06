Polacy od stycznia do maja na lody wydali 450 mln zł. Czas na zakupy impulsowe

fot. Wedel

W ubiegłym roku w okresie styczeń-kwiecień, struktura sprzedaży lodów przedstawiała się następująco: 46,9% stanowiły formaty impulsowe, 4,3% multipacki, a 48,8% familijne i desery. Natomiast dane za kwiecień 2020 r., pokazują, że 55,3% sprzedażowego tortu należy obecnie do lodów familijnych i deserów, 37,2% do lodów impulsowych, a 7,5% do multipacków.

Głównie za sprawą spadku impulsów (-22%), kategoria lodów do końca kwietnia miała ujemną dynamikę na poziomie -1,9% w odniesieniu do analogicznego okresu w zeszłym roku . Natomiast formaty familijne i multipacki odnotowały wzrost na poziomie odpowiednio +11,1% i +69,5% . Sprzedaż kategorii w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku wyniosła 450 mln zł, co równoznaczne jest ze spadkiem o 8,7 mln zł w porównaniu z okresem styczeń-kwiecień w 2019 roku .

- Ograniczenia zakupowe i zalecenia o pozostaniu w domach sprawiły, że po słodycze

w formatach impulsowych, w tym także lody, sięgaliśmy w ostatnim czasie o wiele rzadziej niż zwykle. Z tych samych względów słodycze – również te w wydaniu mrożonym, wybierano

w większych opakowaniach, „na zapas”. W ostatnim tygodniu marca widoczne były co prawda pierwsze sezonowe wzrosty sprzedaży lodów, jednak rok temu w tym samym czasie sprzedaż tych impulsowych była blisko o połowę większa – mówi Marcin Rogowski, kierownik rozwoju kategorii lody.

70% Polaków sięga po lody spontanicznie – wtedy, gdy ma na to ochotę, a ich ulubionym formatem impulsowym (dostępnym w sklepach) są lody na patyku. Niemalże

60% (57,2%) wartości stanowią lody na patyku, ponad 1/5 (21,9%) różki, 9,4% kanapki,

0,9% tuby, a 2,6% inne formy. Wszystkie te formaty odnotowały spadek sprzedaży. Z kolei

w strukturze sprzedaży lodów familijnych w 2020 przeważają te w opakowaniach większych niż 600ml – stanowią 69,2% i odnotowały wzrost o 12,7% wobec 30,8% formatów

w rozmiarze do 600ml z wzrostem o 7,5% .



- Na nadchodzący sezon mimo wszystko patrzymy z optymizmem, zakładając, że wraz

z kolejnymi fazami odmrażania gospodarki i częstszym spędzaniem czasu na świeżym powietrzu, Polacy powrócą do dawnych nawyków i sięgną równie chętnie po lody impulsowe, bo właśnie one stanowią większą część naszej oferty. Posiadamy także lody w opakowaniach familijnych o pojemności 460 ml, czyli kubki z linii lodów E.Wedel Premium oraz nowość lody Ptasie Mleczko® o smaku waniliowym – mówi Marcin Rogowski.

Wedel, który zadebiutował w tej kategorii w 2018 roku, stopniowo rozszerza swoje lodowe portfolio. Nowości to: lody w rożku, w linii E.Wedel Premium, o smaku: bananowo-czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym, nowy smak w linii Ptasie Mleczko® na patyku - mango oraz mrożoną wersję Czekotubki w opakowaniu typu pouch. Tegoroczna oferta wedlowskich lodów obejmuje 21 pozycji.