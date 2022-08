Polacy ruszyli do sklepów po nowe telewizory

Wprowadzony od marca do czerwca 2022 r. nowy system nadawania telewizji naziemnej sprawił, że wiele starszych modeli nie jest w stanie odbierać sygnału. Zmusiło to część Polaków do wymiany sprzętu lub zakupu odpowiedniego dekodera. Ponadto rząd zdecydował się na wsparcie finansowe (100 zł do dekodera i 250 zł do nowego telewizora), co dodatkowo zachęciło konsumentów do zakupów.

– Dofinansowanie w wysokości 250 zł do telewizora zwiększyło atrakcyjność cenową nowych odbiorników, szczególnie o przekątnej od 32 do 50 cali, których średnia cena zaczyna się od 800 zł. Warto zwrócić uwagę na przyrosty zakupów w tym segmencie w tygodniach następujących po dacie wyłączenia poprzedniego systemu nadawania. Przykładowo, dla telewizorów z segmentu 32 cale wzrosty wyniosły średnio +147 proc. w stosunku do analogicznego tygodnia z 2021 r. – wylicza Wiesław Peché, Senior Consultant Market Intelligence w GfK.

Stabilna pozycja dużych telewizorów

Wprowadzenie nowego sposobu nadawania nie spowodowało jednak istotnych zmian w sprzedaży dużych telewizorów. Z danych GfK wynika, że w Polsce nadal najlepiej sprzedają się telewizory o przekątnej 55 cali (ich udział wartościowy w analizowanym okresie wyniósł 28 proc.) oraz 65 cali (24 proc. udział). – Trend ten rozpoczął się w zeszłym roku, kiedy to coraz więcej konsumentów wybierało telewizor o większej przekątnej. Dla tego segmentu przyrost ilościowy rok do roku wynosi +12 proc. dla odbiorników 55 calowych i +14 proc. dla 65 calowych – mówi Wiesław Peché.

Wzrosty sprzedaży dużych telewizorów i utrzymujący się trend zakupowy nie jest związany z koniecznością wymiany sprzętu. Odbiorniki z segmentów o przekątnych 55 cali i więcej od dłuższego czasu są wyposażane w odpowiednie dekodery, tym samym przygotowane są do odbioru programów nadawanych w nowym standardzie DVB-T2 HEVC.