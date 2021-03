Polacy się bogacą. Gospodarstwa domowe zgromadziły 2,4 biliona zł

fot. Andrzej Marczak, partner KMPG

Na koniec I połowy 2020 roku całkowita wartość majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wzrosła o 8,4% wynosząc blisko 2,4 bln złotych. Negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodowały, że rynek dóbr luksusowych w Polsce w 2020 roku zmniejszył się o 4,9% rdr. i osiągnął wartość 24 mld złotych. Największy segment rynku – samochody luksusowe i premium, okazał się być relatywnie odporny na skutki pandemii, z kolei segment luksusowych hoteli i SPA skurczył się aż o połowę – wynika z najnowszego raportu KPMG w Polsce.





Do ponad 265 tys. wzrosła liczba zamożnych Polaków w 2019 roku, których zarobki przekraczały 20 tys. złotych brutto miesięcznie, a ponad 69 tys. osób zaliczało się do grupy bogatych, zarabiając powyżej 50 tys. złotych miesięcznie. Liczba tych, którzy zarabiają milion złotych brutto, nadal wynosi ponad 32 tys.osób. Liczba osób dobrze zarabiających z miesięcznymi dochodami brutto przekraczającymi 7,1 tys. złotych brutto to 1,7 mln Polaków. Średniorocznie w okresie 2013-2019 liczebność grupy dobrze zarabiających zwiększała się o 12,5%, a w samym 2019 roku wrosła o 17,5% rdr. Łączny dochód brutto osób dobrze zarabiających mieszkających w Polsce wyniósł 367,1 mld złotych. Największa liczba dobrze zarabiających Polaków mieszka na Mazowszu – 452,8 tys. osób. Wśród innych województw należy wymienić śląskie (189,2 tys. osób), dolnośląskie (155,5 tys.) oraz małopolskie (153,1 tys.). W 2019 roku liczba Polaków zarabiających miesięcznie powyżej 7,1 tys. złotych brutto najbardziej dynamicznie wzrosła w województwie opolskim (+26,7% r/r), warmińsko-mazurskim (+20,9 r/r) oraz podlaskim (+20,5% r/r).



Kluczowymi odbiorcami dóbr luksusowych są osoby zamożne i bogate. W 2019 roku w Polsce mieszkało odpowiednio 265,4 tys. zamożnych (wzrost o 13,2% r/r), a ich łączne dochody brutto w 2019 roku wyniosły 174,2 mld złotych. W tej grupie było 69,1 tys. osób bogatych, – o 3,6% więcej niż w 2018 roku. Łączny dochód brutto bogatych Polaków w 2019 roku wyniósł 102,9 mld złotych. W 2019 roku w Polsce było 32,1 tys. osób bardzo bogatych (wzrost zaledwie o 0,1% r/r), a ich łączne dochody w 2019 roku wyniosły 74,1 mld złotych, co oznacza wzrost o 7,8% w stosunku do 2018 roku. Wg danych Ministerstwa Finansów za 2019 rok średnie miesięczne zarobki brutto osób bardzo bogatych o rocznym dochodzie powyżej 1 mln złotych wynosiły 192,6 tys. złotych. Najwięcej bardzo bogatych osób w Polsce mieszka w województwach: mazowieckim (7,09 tys. osób), wielkopolskim (3,18 tys.) oraz małopolskim (3,17 tys.).

- Jak pokazują jednak dane, recesja w Polsce była łagodniejsza niż w wielu innych krajach Europy, co pozwala wierzyć, że negatywny wpływ na dochody Polaków będzie ograniczony – mówi Andrzej Marczak, Partner w KPMG w Polsce.



134 tys. wynosi liczba osób mieszkających w Polsce, zaliczanych do grupy HNWI (ang. high net worth individuals), których majątek netto przekracza wartość 1 mln dolarów. W rankingu analizowanych państw Europy z największą liczbą milionerów Polska wyprzedziła Portugalię, Grecję oraz Finlandię. W strukturze Polaków zaliczających się do grupy HNWI dominują osoby z majątkiem pomiędzy 1 a 5 mln dolarów, których jest ponad 122 tys. Z kolei 386 osób posiada majątek przekraczający 50 mln dolarów. W całej Europie na koniec 2019 roku liczba milionerów wyniosła 13,5 mln osób, z czego najwięcej HNWI mieszka w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemczech.



Na koniec I połowy 2020 roku całkowita wartość majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wyniosła blisko 2,4 bln złotych. Oznacza to wzrost o 8,4% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Warto zwrócić uwagę, że blisko o 1/3 powiększył się majątek Polaków przechowywany w gotówce.

Rynek dóbr luksusowych skurczył się w 2020 roku o 4,9% r/r i osiągnął wartość 24 mld złotych. Relatywnie niski spadek wartości całego rynku wynika z faktu, że jego największy segment – samochody luksusowe i premium – okazał się być względnie odporny na skutki kryzysu i zanotował w 2020 roku spadek wartości zaledwie o 1,6% w stosunku do 2019 roku. Segmentem, który zanotował największy spadek, jest sektor luksusowych hoteli i SPA, który w ubiegłym roku skurczył się aż o połowę i osiągnął wartość 748 mln złotych. Zdecydowanie bardziej optymistyczne są natomiast prognozy dot. luksusowych hoteli i SPA na nadchodzące lata. Przy przewidywanym średniorocznym wzroście o 28,3% do 2025 roku, będzie to segment, który tuż po rynku aut najszybciej spośród analizowanych odbuduje swoją wartość sprzed wybuchu pandemii. Kategoria luksusowych alkoholi, która w poprzednich latach odnotowywała jedną z najwyższych dynamik wzrostu spośród analizowanych segmentów odnotowała w 2020 roku spadek o 15,2% r/r do wartości 1,1 mld złotych. Z kolei niższa o 16,6% wartość sprzedaży luksusowych kosmetyków i perfum spowodowała, że segment ten osiągnął wartość 833 mln złotych na koniec 2020 roku. Największy spadek sprzedaży w przypadku luksusowych dóbr konsumpcyjnych odnotowała kategoria luksusowej biżuterii i zegarków. W ostatnim roku zmniejszył się prawie o 1/3 i osiągnął wartość 376 mln złotych.



- Te firmy, które mogły przenieść sprzedaż do Internetu, a więc przede wszystkim operujące w kategorii luksusowych dóbr konsumpcyjnych, łagodniej przeszły przez ten okres. Pomimo spadku zaobserwowanego w 2020 roku, wg dostępnych prognoz w kolejnych latach można oczekiwać, że rynek dóbr luksusowych wróci na ścieżkę wzrostu, a dobra luksusowe będą się cieszyły coraz większą popularnością z uwagi na sprzyjające otoczenie makroekonomiczne – mówi Tomasz Wiśniewski, Partner w KPMG w Polsce.