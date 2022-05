Polacy subiektywnie dostrzegają wzrost cen, ale ignorują ich spadek

Polski Instytut Ekonomiczny zwraca uwagę, że aż 99 proc. Polaków dostrzegło wzrost cen.

Z kolei tylko 29,6 proc. Polaków deklaruje, że zauważa spadek cen w sklepach w związku z obniżeniem podatku VAT na żywność, natomiast aż 61,5 proc. tej zmiany nie dostrzega.

Oczekiwania inflacyjne oddziałują na dobór strategii radzenia sobie z inflacją przez poszczególne gospodarstwa domowe, co może przekładać się na jej przyszły poziom.

Inflacja rośnie

Ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły w kwietniu o 12,3 proc. w stosunku do kwietnia 2021 r., co stanowi najwyższy odczyt od 24 lat. Z komunikatu CBOS pt. Postrzeganie inflacji wynika, że aż 99 proc. Polaków dostrzegło wzrost cen. Co istotne, aż 92 proc. badanych jest przekonanych, że w najbliższym roku (2022) ceny wzrosną, w tym 62 proc. jest zdania, że wzrosną zdecydowanie.

-Wziąwszy pod uwagę fakt, że większość respondentów zarówno odczuwa wzrost cen, jak i oczekuje kontynuacji tego trendu, warto przyjrzeć się problemowi oczekiwań inflacyjnych – czytamy w Tygodniku PIE.

Polacy zauważają wzrost cen

Z badań CBOS wynika, że w porównaniu z październikiem 2021 r., w kwietniu Polacy z jednej strony zauważalnie bardziej dostrzegali wzrost cen paliw do prywatnych środków transportu, a z drugiej znacznie słabiej odczuwali wzrost kosztów związanych z zakupem materiałów budowlanych czy usług remontowo-budowlanych. Takie wyniki mogą być rezultatem sezonowego charakteru tych ostatnich, wskazują jednak również na inne zjawiska na czele z oczekiwaniami inflacyjnymi.

- Na wzrost oczekiwań inflacyjnych mogą wpływać mieć różne czynniki. W okresie 2004- 2017 średnia percepcja inflacji przekraczała wskaźnik CPI o 10,4 pkt. proc., a średnia oczekiwana inflacja była wyższa od zrealizowanej przeciętnie o 9,4 pkt. proc. Wynikało to z faktu, że oprócz postrzegania inflacji przez pryzmat dóbr często kupowanych, konsumenci ignorowali w swoich ocenach obniżki cen. W efekcie, w badanym okresie rzeczywista inflacja CPI wynosiła 2 proc., podczas gdy wskaźnik postrzeganej inflacji był na poziomie 3,5 proc., zaś średnia percepcja inflacji sięgała aż 12,5 proc. - wymieniają autorzy Tygodnika.

Niedostrzeganie obniżek cen potwierdza jeden z ostatnich sondaży, w którym 29,6 proc. Polaków deklaruje, że zauważa spadek cen w sklepach w związku z obniżeniem podatku VAT na żywność, natomiast aż 61,5 proc. tej zmiany nie dostrzega.

Ekonomiści i menadżerowie

Różnice w percepcji inflacji oraz w oczekiwaniach inflacyjnych wynikają z subiektywnego charakteru oceny rzeczywistości i uproszczonego modelu przewidywania przyszłych zdarzeń. Sprzyja to pojawianiu się różnic w myśleniu o przyczynach inflacji oraz trwałości tego zjawiska.

Z badań wynika, że eksperci i ekonomiści posługują się w tłumaczeniu inflacji innymi narracjami niż menadżerowie i gospodarstwa domowe. Ci pierwsi częściej upatrywali przyczyn wśród takich czynników, jak wydatki publiczne czy polityka monetarna, podczas gdy nie-ekspercka część społeczeństwa wskazywała raczej na niedobór rąk do pracy czy kwestie polityczne.

Próba modelowania oczekiwań inflacyjnych poszczególnych grup, tj. menadżerów, ekonomistów czy gospodarstw domowych nie należy zatem do najłatwiejszych zadań, ponieważ kształtują się one w każdym przypadku bazując na nieco innym zestawie przesłanek.

Oczekiwania inflacyjne oddziałują na dobór strategii radzenia sobie z inflacją przez poszczególne gospodarstwa domowe, co może przekładać się na jej przyszły poziom. Niezbędne jest zatem dążenie do spójności polityki fiskalnej i monetarnej oraz wiarygodnej komunikacji, uwzględniającej różnice narracji tłumaczących wzrost inflacji oraz powiązanych z nimi odmiennych oczekiwań inflacyjnych.