Polacy w świecie promocji. Co nas zachęca do zakupów? 

Dzisiejsza sytuacja oraz oczekiwany dalszy wzrost cen zmuszają Polaków do oszczędzania, dotyczy to większości produktów i usług. Skutkuje to coraz większym zainteresowaniem wszelkiego rodzaju promocjami, jednak są kategorie produktów, gdzie promocji poszukujemy szczególnie – wynika z raportu Inquiry.

Oferty promocyjne dostępne w sklepach coraz częściej stają się czynnikiem wpływającym na nasze wybory. Aby zbadać to zjawisko, agencja badawcza Inquiry przeprowadziła we współpracy z portalem gazetkowym Moja Gazetka badanie dotyczące zachowań konsumentów wobec promocji.

Oferty promocyjne wpływają na wybory produktów

Wśród produktów spożywczych, Polacy najczęściej poszukują promocji na kawę oraz herbatę (40% badanych aktywnie ich poszukuje), a następnie na produkty sypkie (30%). Na trzecim miejscu znalazły się słodycze oraz nabiał, dla których aktywne poszukiwanie promocji i korzystanie z nich deklaruje 28% Polaków.

Wśród produktów chemiczno-kosmetycznych, przede wszystkim szukamy promocji na środki do prania – 45% z nas aktywnie poszukuje takich promocji i korzysta z nich jak najczęściej. Zaraz za środkami do prania, najbardziej aktywnie szukamy ofert promocyjnych na artykuły higieniczne, środki czyszczące do domu oraz mydła i żele do kąpieli (41% i 38% badanych). To kategorie produktów, których zużywamy na co dzień najwięcej, a które jednocześnie zanotowały dość znaczące wzrosty cen w ostatnim czasie. To też w większości produkty pierwszej potrzeby, z których trudno byłoby zrezygnować lub zmniejszyć potrzebną nam ilość.

Spośród różnych mechanizmów promocji, najchętniej widziana jest na obniżka ceny (57%-73% wskazań zależnie od produktu). Wśród popularnych promocji znajdziemy również obniżenie ceny za drugi taki sam produkt oraz większą ilość produktu w takiej samej cenie. Z obu form najchętniej korzysta około 1/3 konsumentów, niezależnie od kategorii. Najmniej interesują nas oferty promocyjne polegające na dołączaniu prezentu do kupowanego produktu.

Wśród sieci sklepów, w których najczęściej korzystamy z promocji, niekwestionowanym liderem jest sieć Biedronka (55% ogółu badanych), a następnie Lidl (31%) oraz Rossmann (30%).

Polscy konsumenci dzielą się na dwie niemal równe grupy – tych, którzy częściej poszukują promocji aktywnie przeglądając asortyment i oferty pod tym kątem oraz tych, którzy zazwyczaj dowiadują się o promocjach „przez przypadek”. Gdy polscy konsumenci szukają promocji w sposób celowy, najczęściej sięgają wtedy do gazetek w wersji online (42% badanych), ewentualnie do gazetek w formie papierowej (37%). Ponad 1/3 konsumentów szuka informacji o promocjach również w aplikacjach mobilnych konkretnych sklepów.

Jeśli trafiamy na promocje przypadkowo, gazetki również są najważniejszym źródłem informacji, ale w tej sytuacji częściej zwracamy uwagę na etykiety na sklepowych półkach (39%), aplikacje mobilne sklepów (39%) oraz reklamy telewizyjne, które stanowią przypadkowe źródło wiedzy o promocjach dla 35% Polaków. Radko dowiadujemy się o ofertach promocyjnych poprzez reklamy w prasie oraz w radiu.

Najwygodniejsze źródła informacji o promocjach

Za najwygodniejsze źródło informacji o promocjach uznano aplikacje mobilne sklepów oraz gazetki promocyjne w wersji online – obie te formy wskazało 34% Polaków. Nadal lubimy również gazetki w tradycyjnej formie, które są najczęściej brane bezpośrednio w sklepie lub znajdowane w skrzynce pocztowej. Trzeba przy tym podkreślić, że według prawie połowy respondentów sieci sklepów powinny odejść od drukowania gazetek ze względu na dbałość o środowisko (46%).

Obserwujemy rozwój rynku aplikacji mobilnych i serwisów online gromadzących oferty promocyjne wielu sklepów. Najpopularniejsze z nich to Blix, gazetki.pl, Gazetkowo oraz Moja Gazetka. Dla przykładu, aplikacja Moja Gazetka ma już w sumie prawie 560 tysięcy użytkowników miesięcznie, a statystyczny użytkownik spędza w aplikacji średnio ponad 5 min dziennie.. Co ciekawe, z badania użytkowników aplikacji Moja Gazetka wynika, że ponad połowa z nich zapoznaje się z gazetkami w aplikacji przed każdymi lub prawie każdymi zakupami, a w przypadku 47% użytkowników aplikacji znalezione oferty mają częsty wpływ na wybór sklepu.

- Dziś promocja nie jest jedynie atrakcyjnym dodatkiem czy też dodatkową zachętą do zrobienia zakupów. Oferty promocyjne stają się elementem koniecznym, a wręcz decydującym o zakupach. W dobie wysokich cen coraz częściej zdarza się, że o składzie naszych koszyków oraz wyborze sklepu zadecyduje w znacznej mierze dostępna oferta promocyjna.. Choć Polacy słyną z zamiłowania do promocji, to nigdy wcześniej nie miały one tak dużego znaczenia dla konsumentów jak obecnie – mówi Agnieszka Górnicka, prezeska firmy Inquiry.

Niespotykana w ostatnich dekadach inflacja wymusiła konieczność zmiany zachowań konsumentów podczas planowania i dokonywania zakupów.

- Widzimy zdecydowany wzrost świadomości kupujących - większą wagę przywiązują oni do oferowanych promocji, które mają kluczowe znaczenie przy wyborze sklepu. Dla sieci handlowych jest to z kolei ważny sygnał świadczący o konieczności szerokiego dotarcia ze swoją ofertą do konsumentów. Badani chwalą obecność promocji w sklepach przyznając, że pozwalają one znacząco zaoszczędzić na codziennych zakupach. Z drugiej strony, zwracają oni uwagę na formę oferowanych promocji narzekając m.in. na konieczność kupowania wielu sztuk tego samego produktu w celu uzyskania lepszej ceny – komentuje Michał Machniak, współzałożyciel firmy Moja Gazetka.